Die Polizei hat in der vergangenen Woche an mehreren Stellen mit erhöhtem Wildwechsel das Tempo der Autofahrer kontrolliert. Das Ergebnis: Von 4562 Fahrzeugen, die an der Messstelle vorbeifuhren, waren 541 zu schnell. Sechs Fahrer müssen den Wagen erstmal stehen lassen. Der „Spitzenreiter“ brachte es auf 148 Stundenkilometer. Erlaubt war nur Tempo 70.

Der Messtrupp stand am vergangenen Montag an der Landesstraße in Rastorf in einem Bereich, wo Tempo 70 vorgeschrieben ist. Der schnellste Autofahrer war an dieser Stelle mit 112 Stundenkilometern unterwegs. Von den 1194 Autos und Lkw waren rund zehn Prozent zu schnell. 123 Autofahrer zahlen ein Ordnungs- oder das höhere Bußgeld.

Auf viele Fahrer warten Ordnungs- oder Bußgelder

Am Dienstag kontrollierten die Beamten auf der B 430 in Höhe Rantzau an einem Straßenstück, wo 70 Stundenkilometer erlaubt sind. Von den 793 Fahrzeugen lagen knapp 16 Prozent über dem Limit. Zwei Fahrern droht ein Fahrverbot. 126 müssen eine Geldstrafe zahlen.

Am vergangenen Mittwoch „blitzte“ es in Lebrade auf der Kreisstraße, wo nur Tempo 50 erlaubt ist. Bei 403 Messungen waren rund zwölf Prozent zu schnell. Ein Fahrer war an dieser Stelle mit 112 auf dem Tacho unterwegs. Er darf sein Auto erstmal stehen lassen. 49 Fahrer müssen Strafe zahlen.

Auf der Landesstraße 49 in Höhe Bothkamp wurde am Donnerstag kontrolliert. Von den 2172 Fahrzeugen lagen elf Prozent über dem zulässigen Tempo 70. Der Schnellste war mit 118 Stundenkilometern unterwegs und muss vorerst aufs Autofahren verzichten. 243 Autofahrende müssen ein Ordnungs- oder Bußgeld zahlen.

Hinweis: In einer früheren Version des Textes war von einer Tempo-30-Zone die Rede. Diese Angabe wurde korrigiert, es handelte sich um eine Tempo-70-Zone.