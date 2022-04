Plön

Maximal 6000 Mäuse leben in Plön in der August-Thienemann-Straße beim Max-Planck-Institut (MPI). Zu dritt oder viert sind sie in Käfigen untergebracht. Die Raumtemperatur beträgt konstant 20 bis 24 Grad, die Luftfeuchtigkeit liegt bei 55 bis 65 Prozent. Pro Stunde wird ein 15-facher Luftwechsel empfohlen. „Ich habe im Sommer hier schon mal 35 Grad im Büro“, sagt Professor Diethard Tautz, einer der Direktoren am Institut, zum Vergleich. Seit 2013 wird im Maushaus mit den Tierchen gearbeitet. Und jetzt haben die Wissenschaftler ein ganz besonderes Gen entdeckt.

Weiße Mäuse, graue Mäuse, schwarze, braune, weiß-graue, kleine, größere, flinke, zutrauliche, mutige, schüchterne Mäuse – Christine Pfeifle als Leiterin der Maushaltung am Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie hat sie alle. Die aus Kasachstan sind überhaupt nicht zu fotografieren, so fix rennen sie davon. Die weiße Labormaus, ein Albino, ist dagegen richtig zutraulich und verspielt. Sie sitzt mit einigen Artgenossen im Showroom. Hier erfährt die Öffentlichkeit, was das MPI eigentlich hinter den Mauern macht und warum einige Mäuse in Freilaufräumen unterwegs sind, andere in Käfigen.

Wie schnell findet die Maus den Weg durchs Labyrinth?

„Uns interessiert die Verhaltensanpassung von Mäusen an ihre Umwelt“, sagt Diethard Tautz. Im Maushaus gibt es die unterschiedlichsten Experimente. Labyrinthe sind aufgebaut. Wie schnell schafft es welche Maus, den Ausgang zu finden? Sie sind alle übrigens kleine Filmstars – denn die Untersuchungen werden gefilmt. Wie schnell passen sich Mäuse an eine fremde Umgebung an? Aus ihrem angestammten Käfig werden sie in einen Bereich gelockt, wo zum Beispiel ein Textmarker liegt. Wann fängt die Maus an, sich dafür zu interessieren?

Spannend wird es auch beim Thema Partnerwahl. Erkennen sich französische und deutsche Mäuse untereinander? Wann schaltet der Mauskopf, mit welchem Partner sich das Tier paaren möchte? „Wir haben im vergangenen Jahr ein wichtiges Gen gefunden“, sagt Tautz. Das Gen Peg13 spielt bei der Entwicklung der Funktionen des sozialen Gehirns eine Rolle – und bei der Partnerwahl.

24. Mai – Tag des Versuchstieres Der Internationale Tag des Versuchstieres wurde erstmals am 24. April 1962 begangen. Er geht auf die Initiative von Lady Dowding zurück, die in einer britischen Tierschutzbewegung aktiv war. Sie engagierte sich besonders gegen Tierversuche in der Kosmetik. Zu Ehren ihres Mannes wählte sie seinen Geburtstag zum Internationalen Tag des Versuchstieres. Dieses Jahr findet der Tag des Versuchstieres zum 60. Mal statt.

Gen gefunden, das die Geschlechterpräferenz steuert

Wie Maryam Keshavarz und Diethard Tautz herausgefunden haben, steuert das Gen die Geschlechterpräferenz. „Das Gen kann man ausschalten“, so Tautz, und dann bevorzugen plötzlich weibliche Mäuse das eigene Geschlecht, männliche die Jungs unter ihren Artgenossen. Als nächstes sind Experimente in Vorbereitung, ob das Gen an der Partnerwahl auch unter natürlichen Bedingungen beteiligt ist.

Was lernt man daraus? „Was lernt man für die Zukunft?“ sei die richtige Frage, sagt Tautz. „Wir müssen nicht sofort ein Produkt generieren. Es wird sich irgendwann zeigen, wie wir diese Erkenntnisse anwenden“, ist er sich sicher. Er kennt das. Schließlich hat er vor Jahren den genetischen Fingerabdruck sozusagen erfunden, auf jeden Fall das Verfahren, ihn zu bestimmen. „Bis das tatsächlich angewendet wurde, hat acht Jahre gedauert“. Damit ist Tautz quasi Vater des Vaterschaftstests.

Zur Galerie Hier sehen Sie weitere Fotos aus dem Plöner Max-Planck-Institut:

Die agilen Mäuse aus Kasachstan sollen aufs Foto. Christine Pfeifle versucht, eine von ihnen dazu in eine Röhre zu locken. In ihrem Käfig gefällt es dem Tier eindeutig besser. Da liegt jede Menge Material zum Verbuddeln und so spannende Sachen wie eine Toilettenpapier-Rolle oder Eierpappen. Tierpfleger kümmern sich tagtäglich um die Max-Planck-Mäuse, kontrollieren die Käfige und füttern. Alle zwei Wochen werden die Käfige, die eher kleinen Plastikwannen gleichen, gereinigt und neu bestückt. Was bleibt, ist der Strichcode auf der Karteikarte. „Jede Maus hat bei uns ihre eigene ID“, so Pfeifle.

Am MPI wird auch erforscht, wie Mäuse miteinander kommunizieren. Das ist ein Pfeifen im Ultraschallbereich, für Menschen nicht hörbar. Die Kasachen machen es in niedrigerer Frequenz. Mit Mikrofonaufnahmen werden beim MPI die Mäuse ausgetrickst. Das Fiepen, was die Menschen hören, sind dagegen eher Warngeräusche oder Empörungsäußerungen, erklärt Christine Pfeifle.

Im nächsten Raum sitzt Elke Blohm-Sievers. Neben ihr ein Röntgengerät für Kleintiere, ein Mikroskop, ein Röntgen-CT. Ihre Klienten sind allerdings tot. „Ich habe eine Halterung erfunden, womit Arme und Beine der Mäuse immer in die gleiche Position gebracht werden.“ Auf dem Röntgenbild auf ihrem Bildschirm sind so „auch die Enden der Gelenke gut zu sehen und können vermessen werden“, berichtet sie. „Die Erfindung ist die kreative Seite des Berufs.“

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nicht alle Mäuse sterben in der August-Thienemann-Straße eines natürlichen Todes. „Manchmal müssen wir auch Organe entnehmen“, sagt Tautz. Und dann gibt es durch die Zucht auch immer wieder überzählige Mäuse, die Überpopulation. Was dann? Der Verein Passop aus Wensin bei Bad Segeberg, der sich die Wiedereingliederung des vom Aussterben bedrohten Steinkauzes auf die Fahnen geschrieben hat, bekommt sie als Futtermäuse.

Damit die Forschungen nicht durch äußere Einflüsse verfälscht werden, muss ein hoher Aufwand betrieben werden. Zu dem Sicherungssystem gehört auch eine Belüftungsanlage mit verschiedenen Filtern, damit keine Keime eindringen können. Die Luftfeuchtigkeit von 55 bis 65 Prozent wird gehalten, indem Dampf eingeblasen wird. „Das ist ein Kostenfaktor“, sagt Tautz, die steigenden Energiepreise tun ihr Übriges. „600 000 Euro kostet das Maushaus jährlich – inklusive Personal“, so der Direktor. Der Bau hatte allein rund acht Millionen Euro verschlungen.

Tierversuche sind weitgehend verboten Seit 2013 besteht in der EU ein umfassendes Tierversuchsverbot für Kosmetika: Tierversuche dürfen für kosmetische Produkte oder Inhaltsstoffe nicht durchgeführt werden und Kosmetika, die in Drittländern im Tierversuch getestet wurden, nicht in der EU verkauft werden. Schon seit 2004 dürfen in Deutschland sowohl dekorative als auch pflegende Kosmetika nicht mehr an Tieren getestet werden. Tierversuche sind auch nicht zulässig für die Entwicklung von Waffen und Munition, für den Test von Tabakwaren und Waschmitteln. Ob eine Chemikalie gefährlich ist, wird immer mehr an Ersatzmodellen wie Zellkulturen oder Bakterien getestet. Aber in manchen Bereichen sind Versuche an lebenden Tieren unumgänglich. Verhaltensversuche beispielsweise, wie sie das Plöner MPI anstellt. Die Wissenschaftler der Max-Planck-Gesellschaft sind darauf bedacht, die Zahl der Tierversuche wie auch die Belastung der Tiere in den einzelnen Versuchen so gering wie möglich zu halten. Die Versuche werden durch Alternativmethoden ersetzt, wann immer das möglich ist. Laut Grundsatzerklärung wollen die Forscher den Tierschutz in ihren Instituten fördern. „Die Regularien, die sich eingeschlichen haben, gehen zu weit“, sagt Prof. Diethard Tautz. Ein Antragsverfahren für einen Versuch bedeutet jede Menge Papierkram, ein Tierschutzbeauftragter kontrolliert, eine Ethikkommission entscheidet, das Umweltministerium genehmigt schließlich oder genehmigt nicht. „Die jüngste Genehmigung hat ein Jahr gedauert“, so Tautz.

Im kommenden Jahr geht Tautz in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger steht noch nicht fest, und so ist nicht klar, ob in Plön mit Mäusen oder anderen Tieren weitergearbeitet wird. Zu erforschen gibt es mit Sicherheit noch eine ganze Menge.