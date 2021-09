Belau

Auf den ersten Blick zeichnen die Schwarzweiß-Fotos, die Volker Griese im Internet entdeckte, ein idyllisches Landleben. Eine Gruppe von Männern umringt einen alten Kartoffelroder, ein Lanz Bulldog-Trecker pflügt ein Feld, Milch wird in große Kannen umgefüllt und dabei abgeseiht. Die Aufnahmen aus dem Nachlass eines estnischen Fotografen zeigen aber ehemalige Zwangsarbeiter, die auf Gut Perdoel in Belau land- und gartenwirtschaftliche Techniken erlernten. Es sind Schüler der „Agricultural Training School“ – einer Landwirtschaftsschule, die von baltischen Zwangsarbeitern und der britischen Besatzung aufgebaut wurde.

Glücksmoment für den Heimatforscher

So ganz zufällig stieß Volker Griese nicht auf die Fotos. Der Heimatforscher aus Wankendorf schickt immer mal wieder ein Bündel mit Begriffen aus der regionalen Historie zu den Internet-Suchmaschinen. Kurz vor Ausbruch der Corona-Krise stieß er auf die Bilder, die das Institut Herder in Marburg veröffentlichte. „Es passiert immer mal wieder, das alte Fotos aus Nachlässen digitalisiert und ins Internet gestellt werden, das ist für uns Heimatforscher ein großes Glück“, erzählt der 56-Jährige, der hauptberuflich als technischer Angestellter tätig ist.

Die ehemaligen Zwangsarbeiter aus dem Baltikum lernten in der Landwirtschaftsschule unter anderem den Umgang mit dem Kartoffelroder. Quelle: Herder Institut Marburg

Die Bilder brachten Griese auf die Spur des Zwangsarbeiterlagers auf Gut Perdoel. Dass dort ein Lager während der NS-Diktatur existierte, war in der Region nur ansatzweise bekannt. „Das Gut lag damals recht isoliert, von Wankendorf kam man nur über Feldwege und Trampelpfade hin.“ Nachforschungen in der Landes- und Universitätsbibliothek sowie in englischen Büchern brachten mehr Licht in die Hintergründe. Den Durchbruch brachte der Kontakt mit Familie Hirschberg: Bei den Guts-Eigentümern meldete sich die Tochter von Aksel Mägiste, dem ehemaligen Leiter der baltisch-britischen Landwirtschaftsschule.

Zwangsarbeiter blieben nach Kriegsende auf Gut Perdoel

Die wenige Wochen nach Kriegsende gegründete Ausbildungsstätte hatte einen besonderen Hintergrund: Die aus Lettland, Litauen und Estland stammenden Zwangsarbeiter wollten nach ihrer Befreiung nicht in ihre Heimat zurück. Das Baltikum war von der Sowjetunion besetzt worden, zudem hatten während des Krieges viele Balten aufseiten der deutschen Wehrmacht gekämpft. „Die UNO-Flüchtlingsorganisation wollte die Leute ganz schnell in ihre Heimat zurückbringen, aber sie haben sich dagegen gesperrt und das Heft selbst in die Hand genommen“, erklärt Griese.

Im Herrenhaus wohnten die Ausbilder Das Gut Perdoel hat eine jahrhundertealte Historie. Erstmals urkundlich erwähnt wurde es im Jahr 1198. Nicht weniger als vier Herrschaftssitze wurden im Lauf der Zeit errichtet, alle vier sind nicht mehr existent. Das 1898 im neugotischen Stil gebaute Herrenhaus wurde im Jahr 1956 gesprengt. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das Gebäude von der britischen Besatzungsbehörde beschlagnahmt, die Besitzerfamilie Hirschberg musste ausziehen. Das Herrenhaus diente zunächst als Flüchtlingsunterkunft, dann wohnten dort auch die Ausbilder der baltisch-britischen Landwirtschaftsschule. Gesprengt wurde das Bauwerk, nachdem das Haus durch Schwammbefall unbewohnbar wurde.

Sie überzeugten die Briten, auf Gut Perdoel eine Landwirtschaftsschule aufzubauen. Rund 150 Schüler absolvierten bis 1950 eine sechsmonatige Ausbildung. Untergebracht waren sie in ihren ehemaligen Unterkünften – den Zwangsarbeiterbaracken. Mit dem Zeugnis bewarben sich viele Teilnehmer erfolgreich bei Auswanderungsbehörden und siedelten nach Kanada oder in die USA aus.

Auch das Gut Perdoel profitierte von der Ausbildungsstätte. Im Tausch gegen die Arbeit auf den Feldern oder im Viehstall wurden die Schüler mit Essen aus der Gutsküche verpflegt. Das Aus für die Schule kam, als 1951 die sogenannten heimatlosen Ausländer rechtlich der deutschen Bevölkerung gleichgestellt wurde. „So konnten die ehemaligen Zwangsarbeiter auch die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten“, erläutert Griese.

Ausführlich hat Griese das ungewöhnliche Zwangsarbeiterkapitel im 2019 erschienenen Jahrbuch für Heimatkunde im Kreis Plön vorgestellt. Organisiert vom Tourismusverein Holsteinseen, präsentierte der Ortshistoriker seine Forschungsergebnisse bei einem Vortrag in der Perdoeler Mühle.