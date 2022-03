Zweckverband: Wird aus der Schwimmhalle Laboe ein Lehrschwimmbecken?

Laboe

Die Zukunft einer Schwimmhalle in Laboe bleibt ungewiss. Das ist das ernüchternde Ergebnis, nachdem die Kommunalpolitiker der Laboer Nachbargemeinden in den vergangenen Wochen über eine wichtige Frage abgestimmt haben. Nämlich: Sind sie bereit, einen Zweckverband für den gemeinsamen Bau und Betrieb einer neuen Schwimmhalle auf der grünen Wiese in Laboe zu gründen? Die Antwort lautet in vielen Fällen: nein.

Im Amt Probstei mit insgesamt 20 Gemeinden hat Schönberg schnell und eindeutig seine Solidarität und den Willen zur Gründung eines Zweckverbands bekundet. Auch mehrere kleine Gemeinden wollen dabei sein: Barsbek, Bendfeld, Brodersdorf, Fiefbergen, Krummbek, Lutterbek, Wendtorf und Wisch. Andere wiederum haben ihre Beteiligung – oft aufgrund eines fehlenden Finanzspielraums – abgesagt. In Stein ist man sich noch nicht sicher und hat die Entscheidung vertagt.

Mönkeberg und Schönkirchen wollen auch Standortfrage neu diskutieren

Ähnlich geht es den Gemeinden Mönkeberg und Schönkirchen im Amt Schrevenborn. Sie wollen zunächst einen Runden Tisch einrichten, „um mit allen Interessierten Alternativen zu erarbeiten“. In ihren Beschlüssen heißt es: „Dazu gehört sowohl die Standortfrage als auch die Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten und finanziellen Beteiligungen.“ Lediglich die Gemeinde Heikendorf hat am Mittwochabend mit großer Mehrheit entschieden, einem Zweckverband beizutreten.

Als Grundlage für die Berechnung der jeweiligen Anteile der jährlichen Betriebskosten hatte das Amt Probstei eine Kostenanalyse aus dem Standortgutachten der Firma Drees und Sommer vom September 2021 verwendet. Die Fachleute gehen bei einem Neubau auf der grünen Wiese am Ortsrand von Laboe, der rein auf den Schul- und Breitensport ausgerichtet ist (ohne touristische Nutzung), von einem jährlichen Defizit von insgesamt 1,4 Millionen Euro für die Betriebskosten inklusive Abschreibung und Verzinsung aus. „Da wir mit Zuschüssen rechnen, können wir allerdings von einer Million Euro ausgehen“, erklärt Amtsdirektor Sönke Körber.

Laboe zahlt als Standortgemeinde einen Sonderzuschuss von 200 000 Euro

Als Standortgemeinde ist Laboe mit einem Sonderzuschuss von 200 000 Euro und einer Umlagenbeteiligung von 100 000 Euro mit im Boot. Der Rest (etwa 700 000 Euro) soll auf die anderen Gemeinden im Zweckverband verteilt werden. In Schönkirchen beispielsweise würde der Anteil je nach Art der Berechnung (Einwohner, Steuerkraft oder Schülerzahl) zwischen 120 353 Euro und 158 406 Euro liegen, sofern alle Umlandgemeinden mit im Boot sitzen.

Die CDU/FDP-Fraktion in Schönkirchen befand, dass die „im Raum stehenden Beträge allenfalls als Ausgangspunkt eines Optimierungsprozesses verstanden werden können“, erklärte Fraktionsvorsitzender Steffen Falk-Schott. Der Entscheidungsraum sei durch die Beschlussvorlage mit „nur einer einzigen Durchführungsvariante und deren Verlustabdeckung“ zu eng abgesteckt gewesen. Martin Schmielau von der SPD-Fraktion findet, dass das Konzept „gemeinsam erarbeitet“ werden sollte, bevor es zur Gründung eines Zweckverbands kommt.

Thomas Rulle von den Grünen in Schönkirchen bemängelt ebenfalls, dass die vom Laboer Bürgermeister vorgestellten Pläne „nicht das ganze Potenzial darstellen“. Man wünsche sich eine Senkung der finanziellen Beteiligung, etwa durch die Prüfung einer Machbarkeit am alten Standort. Dort gäbe es, so Rulle, Vorteile etwa durch die Nutzung des vorhandenen Fundaments, durch die Verwendung von Meerwasser oder höhere Förderquoten.

Derek Palme (CDU Mönkeberg): „Mit uns kann man die Standortfrage diskutieren“

In Mönkeberg erklingen ähnliche Stimmen. „Gerne möchten wir dem Zweckverband beitreten, aber als defizitäre Gemeinde können wir uns eine Kostenbeteiligung von fast 100 000 Euro pro Jahr nicht leisten“, sagt Derek Palme, Fraktionsvorsitzender der CDU. Gemeinsam mit anderen Fraktionen habe man daher einem Kompromiss zugestimmt, um weitere Möglichkeiten für geringere jährliche Belastungen zu finden. „Mit uns kann man dann sicher auch die Standortfrage und die Ausrichtung der Schwimmhalle mit oder ohne touristischen Schwerpunkt diskutieren“, so Palme.

Die SPD in Mönkeberg ist von dem Beschluss der Gemeindevertretung enttäuscht: „Diese Entscheidung bedauern wir zutiefst und können sie nicht nachvollziehen. Damit wurde eventuell schon der Bau einer Schwimmhalle komplett verhindert“, sagt Fraktionsvorsitzender Patrick Voßhall. Schwimmen lernen sei wichtig für Kinder und Erwachsene und erfülle „soziale Funktionen“.

Laboes Bürgermeister Heiko Voß (58) gibt die Hoffnung für den Neubau einer Schwimmhalle in seiner Gemeinde nicht auf. Quelle: Nadine Schättler

Ob es tatsächlich zu neuen Diskussionen auch im Hinblick auf den Standort kommt, ist unklar. Laboes Bürgermeister Heiko Voß, der noch am Tag der Abstimmung in Heikendorf davon sprach, alle „Willigen“ – also auch Mönkeberg und Schönkirchen – an einen Tisch zu holen, hatte es sich am Donnerstag neu überlegt. „Wir werden in einem ersten Schritt nur die Gemeinden einladen, die ganz klar zugestimmt haben“, sagt er.

Denn obgleich die nach der Kostenanalyse benötigte Summe durch die fehlenden Gemeinden nicht erreicht ist, so wolle man doch sehen, so Voß, wie man jetzt weiterarbeiten könne. Möglicherweise ließe sich auch über ein einfaches Lehrschwimmbecken nachdenken. „Wir sind nicht bei Null, sondern wir haben eine Summe erreicht, von der ich glaube, dass da Bewegung drin ist.“