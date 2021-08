Ein 53-Jähriger ist von zwei Tätern in der Lütjenburger Innenstadt auf offener Straße misshandelt worden. Zeugen verständigten die Polizei, als sie sahen, dass zwei Männer den Lütjenburger an einer Leine führten und ihn mit Schlägen und Tritten traktierten. Die Polizei nahm beide Männer fest.

Brutale Szenen in der Innenstadt - Männer misshandeln 53-Jährigen in Lütjenburg auf offener Straße

Von Florian Sötje