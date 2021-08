Rendsburg

Einst als Heimvolkshochschule gegründet, hat das heutige Nordkolleg in Rendsburg in seiner 100-jährigen Geschichte viele Wandlungen erfahren. Nach der Neugründung nach dem Zweiten Weltkrieg gehörten in den vergangenen Jahren auch Integrationskurse für Geflüchtete und Livestreams während der Corona-Krise zum Repertoire der Bildungseinrichtung. Das Jubiläum soll jetzt mit einem viertägigen Kulturfestival gefeiert werden.

Rendsburg: Geburtstagsfeier mit Jubiläumsfestival

„Wir wollen an einem langen Wochenende 100 Kulturschaffende nach Rendsburg holen und mit ihnen feiern“, sagt Akademieleiter Guido Froese. Höhepunkte des Festivals von Donnerstag, dem 2., bis Sonntag, dem 5. September, sind etwa der Poetry-Slam mit Mona Harry, Gesangstraining mit Jane Comerford (“No No Never“), der Auftritt der Sängerin Miu. Hinzu kommt ein vielseitiges Begleitprogramm für Kinder.

Während die Veranstaltung unter Corona-Bedingungen im Freigelände des Nordkollegs stattfindet, läuft inzwischen auch der Seminarbetrieb in der Einrichtung wieder auf Hochtouren. „Wir sind stärker ausgelastet als vor Corona“, sagt der Akademieleiter.

Dabei seien die Bestimmungen für den Betrieb von Hotel, Restaurant und Bildungseinrichtung eine Herausforderung: „Für jeden Bereich gelten andere Regelungen“, sagt Froese. Dennoch sei die Unterstützung groß. „Wir haben noch nie so viele Spenden bekommen.“ Zudem hätten Bund und Land einen großen Teil der Kosten übernommen, die ausfallende Seminare und Mehraufwand etwa durch Luftreiniger und Tests verursachten. Den Rest zahlten die Stadt und der Kreis Rendsburg-Eckernförde als Hauptträger der Einrichtung.

Nordkolleg begeht 100 wandlungsreiche Jahre

1921 vom damaligen Landrat Theodor Steltzer, dem Pastor von St. Marien, Johannes Tonnesen, und Axel Henningsen, dem Leiter der Altstädter Knabenschule, nach skandinavischem Vorbild gegründet, sollte hier lebenslanges Lernen möglich sein. Zunächst im Martinshaus direkt am Kanal beheimatet, zog die Einrichtung 1946 in die ehemalige Koloniale Frauenschule Am Gerhardshain. Deutlich gewachsen, ist das Nordkolleg dort bis heute untergebracht.

Nordkolleg feiert Geburtstag (v.l.): Johanne Jensen, Guido Froese, Esther Linnenbrink und Vivien Lotze arbeiten am Programm zum 100. Quelle: Marc R. Hofmann

„Nach dem Krieg wollten die Briten hier einen Ort der Begegnung schaffen“, sagt Froese. In sechsmonatigen Kursen sollte die Bevölkerung das Wertebild einer pluralistischen Gesellschaft vermittelt und Kontakt vor allem zu Menschen au Skandinavien vermitteln werden.

Das Programm zum Festival Das Jubiläumsfestival des Nordkollegs in Rendsburg beginnt am Donnerstag, 2. September 2021, um 19.30 Uhr mit einem Auftritt des Hanse-Jazz-Quintetts. Am Freitag folgt um 19.30 Uhr ein Poetry Slam mit Künstlern wie Mona Harry und Björn Katzur. Um 22 Uhr gastiert das Objekttheater mit „Himlet“, einer modernen Adaption des Schimmelreiters. Am Sonnabendnachmittag treten unter anderem der dänische Schlagersänger und Komponist Micael Castor Andersen auf. Texas-Lightning-Sängerin Jane Comerford gibt Gesangstraining und steht auch selbst auf der Bühne, bevor die Hamburger Musikerin Miu alias Nina Graf ab 20.30 Uhr den Tag beschließt. Zusätzlich gibt es am Sonnabend ein breitgefächertes Kinderprogramm mit einem Graffiti-Workshop, Staffelmalerei und Zauberkünstler. Außerdem wird Stockbrot am Lagerfeuer gerillt. Hinzu kommen Kurz-Workshops zu Sprachen und Songwriting. Bei der Matinee am Sonntag sind ab 13 Uhr unter anderem das Singer-Songwriter-Duo „Imkeandj“ und das Folk-Pop-Trio „Ghost and Apples“ zu Gast, bevor das Festival gegen 17 Uhr endet.

Günter Grass kam zu Kanalrunden nach Rendsburg

„Einer der Höhepunkte unserer Geschichte waren mit Sicherheit die sogenannten Kanalrunden mit Autoren wie Christa Wolf und Günter Grass in den 1970er Jahren, bei denen Leser ein ganzes Wochenende lang in Kontakt mit den Künstlern kommen konnten“ so Froese.

Das Nordkolleg, das sich seit Ende der 1980er Jahre unter Leiter Stephan Opitz auf Literatur, Musik und skandinavische Sprachen fokussierte, hat sich mittlerweile zu einer Kultureinrichtung mit 70 Mitarbeitern und 225 Betten gemausert. Seit Frühjahr dieses Jahres ist es Kompetenzzentrum für musikalische Bildung des Landes Schleswig-Holstein.

Einrichtung sieht Corona als Chance

Die Corona-Zeit habe man als Chance gesehen. „Wir wollten weiterarbeiten und haben Poetry Slams und Konzerte per Livestream zu den Menschen gebracht“, sagt Esther Linnenbrink, die eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau absolviert. Während es schon ein bis dato wenig genutztes Aufnahmestudio gab, wurde eilig Kamera-Equipment angeschafft, mit dem Bassoon-Saloon ein digitales Fagott-Orchester mit Musikern aus der ganzen Welt ins Leben gerufen. Foese sagt: „Noch nie war unsere überregionale Präsenz so groß wie in dieser Zeit.“

Um das Nordkolleg muss man sich offenbar auch in den nächsten 100 Jahren keine Gedanken machen.