Rendsburg

Nobiskrug einen Refit-Auftrag an Land gezogen: Die Werft aus Rendsburg, die erst vor acht Wochen von Lars Windhorst übernommen worden ist, soll eine der „größten und schönsten Jachten der Welt“ überarbeiten und reparieren, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Nach KN-Informationen soll es sich bei der Megajacht um die „Katara“ handeln. Das Schiff liegt bereits bei Nobiskrug und sorgte im Oktober 2020 für Schlagzeilen. Damals geriet die 124 Meter lange Jacht nach Werftangaben bei einem Dockmanöver in Schräglage.

Eigner des in Doha am Persischen Golf beheimateten Schiffes ist Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani, der Herrscher des Emirats Katar. Er lässt seine Jacht mit Vorliebe in Deutschland überholen - bereits drei Mal war das Schiff in Rendsburg. Gebaut wurde die Jacht 2010 von der Lürssen-Werft.

Die Werft selbst äußert sich nicht zum Auftraggeber. Nach Nobiskrug-Angaben möchte der Jacht-Eigner ungenannt bleiben.

Nobiskrug-Werft in Rendsburg: Was an der Megajacht „Katara“ gemacht werden soll

Nobiskrug soll an der „Katara“ umfassende Refit-Arbeiten an der über 120 Meter langen Superjacht vornehmen, an denen alle Schiffbauabteilungen beteiligt sein werden. Parallel dazu werden die Jacht-Spezialisten anspruchsvolle Reparaturen am Schiff ausführen. Im Rahmen des Vertrags werden sowohl die Konstruktions- als auch die Fertigungskapazitäten auf der Werft eingebunden.

Nobiskrug-Geschäftsführer Philipp Maracke sagt zum Vertragsabschluss: „Die Kunden wissen unseren partnerschaftlichen Ansatz, den bewährten Nobiskrug-Qualitätsanspruch und unser Leistungsvermögen zu schätzen.“ Und weiter: „Wir werden auch in Zukunft zuverlässig und professionell an den uns übergebenen Schiffbauprojekten arbeiten.“

Die Arbeiten an der „Katara“ sollen sich über mehrere Monate ziehen und in einem temperaturkontrollierten Trockendock erfolgen.