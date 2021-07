Eckernförde

Jürgen Bauer hat sich geärgert. Als er im Februar in den Bus nach Kiel steigen wollte, musste der Eckernförder feststellen, dass die Linie gestrichen war. Viele andere Bus-Nutzer teilen seine Empörung. Innerhalb von zwei Wochen sammelte der 79-jährige ehemalige Lehrer 1368 Unterschriften, die er am Montagnachmittag, 19. Juli, an Bürgermeister Jörg Sibbel überreichte.

Die Stadt Eckernförde ist zwar nicht verantwortlich für den ÖPNV im Kreisgebiet. Das ist der Kreis. Doch will sich Sibbel für die Bus-Initiative einsetzen. Das hatte er schon nach einer Anfrage in der Ratsversammlung im Mai getan. Inzwischen liegt die dreiseitige Antwort des Kreises vor. Fazit laut Sibbel: Der Kreis will sich noch einmal mit dem Verkehrsverband Nah.SH in Verbindung setzen, um über die Fahrpreishöhe für die parallele Bahnlinie zwischen Eckernförde und Kiel zu sprechen.

Die Bahnfahrt ist deutlich teurer

Parallelstrukturen abzubauen, das war auch der Grund für den Kreis, die Buslinie Kiel-Eckernförde im Rahmen der Modernisierung des ÖPNV zu streichen. Schließlich bediene die Regionalbahn die gleiche Strecke, so das Argument. Die Folgen für die Nutzer fallen allerdings unterschiedlich aus. Laut Bauer erhöht sich damit der Fahrpreis von fünf auf neun Euro für eine Tour. „Einmal Kiel hin und zurück kosten mit der Bahn dann schon 18 Euro“, so der Eckernförder Pensionär.

Lesen Sie auch Ärger über gestrichenen Kiel-Bus

Doch damit nicht genug. Während die Bahn nur von Bahnhof zu Bahnhof fährt, stoppte der Linienbus an insgesamt sieben Haltestellen in Eckernförde und ähnlich vielen in Kiel. „Für kürzere Fußwege zum Haltepunkt nahm man dann die etwas längere Fahrzeit des Busses gerne in Kauf“, sagt Bauer. Viele seien Anfang des Jahres von der Streichung des Kiel-Busses „kalt erwischt“ worden, beklagt er. Bei seiner Unterschriftensammlung sei er auf Unverständnis und Empörung über das Fallenlassen der Linie gestoßen.

Buslinie gestrichen: Stadt will den Kreis noch einmal anschreiben

Eine Bekannte, die immer gern den Bus für die Fahrt zur Arbeit nach Kiel genutzt habe, habe sich inzwischen wieder ein Auto zugelegt, berichtet der ÖPNV-Aktivist. Auch er hat schon Gespräche mit den Verantwortlichen beim Kreis geführt. Dort wurde ihm gesagt, wenn die Stadt Eckernförde den Bus wolle, dann müsse sie sich finanziell beteiligen. „Wenn wir darüber politisch beraten sollten, dann müssten wir allerdings auch wissen, um welche Summen es gehe“, sagt dazu Bürgermeister Sibbel.

Lesen Sie auch Das neue ÖPNV-Konzept für den Stadtverkehr

Der Verwaltungschef will jetzt das Anlieger der über 1300 Befürworter der Buslinie aufgreifen, den Kreis noch einmal anschreiben und die Liste als Beleg beifügen. „Vielleicht können wir zu einer gemeinsamen Lösung kommen“, sagt Sibbel. Von 1368 Unterschriften kommen immerhin 1043 direkt aus Eckernförde. 242 stammen aus dem Umland, 36 von Kielern und 47 von Urlaubern. Die Reaktion auf seine Unterschriftenaktion hat Bauer überrascht. „Es war keine verlorene Zeit“, sagt er.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Eckernförder will jetzt alle politischen Parteien anschreiben, um sie mit ins Boot zu holen. Seine Hoffnung: Dass zum nächsten Fahrplanwechsel wieder ein Bus zwischen Eckernförde und Kiel pendelt.