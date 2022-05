Nortorf

Mehrere Anrufe gingen am Sonnabendnachmittag über den Notruf 110 bei der Einsatzleitstelle in Kiel ein, alle Anrufer sprachen von einen Gruppe von vier bis fünf Jugendlichen, die mit einem Gewehr bewaffnet in Nortorf unterwegs seien.

Die Polizei musste daher von einer echten Gefahrenlage ausgehen, um 14.40 Uhr kam es daher zu einem Großeinsatz der Polizei in Nortorf: Alle Polizeifahrzeuge im Umland wurden zu diesem Einsatz nach Nortorf geschickt.

Insgesamt waren 14 Streifenwagenbesatzungen eingesetzt, diese suchten darauf koordiniert das Stadtgebiet nach der Jugendgruppe ab, die mit dem Gewehr unterwegs war. Weiter wurde auch noch eine Einsatzgruppe des Sondereinsatzkommandos angefordert.

Gegen 15.50 Uhr konnte von den eingesetzten Beamten schließlich eine Personengruppe, alles Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren, in der Timm-Kröger-Straße angetroffen werden. Diese Jugendgruppe hatte tatsächlich eine Spielzeugwaffe bei sich. Diese sah einem G 3-Gewehr täuschend ähnlich, war aber nicht echt. Laut Angaben der Jugendlichen hatten sie mit der Spielzeugwaffe gespielt.

Keine Bedrohungen durch die Jugendlichen

Ersten Ermittlungen zufolge kam es durch die Jugendlichen auch zu keinen Bedrohungen von anderen Personen. Alle Zeugen gaben an, sie hätten die Gruppe lediglich mit der Waffe gesehen, bedroht sei mit der Waffe niemand worden.

Die Jugendlichen wurden von den eingesetzten Beamten über die Gefahren aufgeklärt, die der Anblick einer solch täuschend echten Waffe in der Öffentlichkeit auslösen kann. Anschließend konnten sie ihren Eltern übergeben werden.

Auch die Polizei kann „Anscheinswaffen“ nicht sofort erkennen

Dieser Einsatz lief zum Glück harmlos ab, aber welche Gefahren durch täuschend echte Anscheinswaffen entstehen können – gerade auch für diejenigen, die nur zum Spielen mit einer solchen Waffe in die Öffentlichkeit gehen – zeigt dieser Einsatz mehr als deutlich.

Denn auch für die Polizei ist es nicht auf den ersten Blick erkennbar, ob es sich um eine Spielzeugwaffe oder eine echte Waffe handelt. Daher haben solche Waffen, auch wenn es nur Spielzeugwaffen sind, im öffentlichen Raum nichts zu suchen, so die Aussage der Polizei.