Am nächsten Morgen sind die jungen Bauern müde und erschöpft. Zugleich sind Claus-Jochim Hingst und Lisa-Maria Schon dankbar über die Hilfe und Unterstützung aus der Nachbarschaft und der Feuerwehr. Noch bevor die Feuerwehrautos anrückten, rissen der Altbauer Klaus Hingst mit zwei Nachbarn das Stalltor auf und ließen die zwei bis sechs Wochen alten Kälber frei. „Wir sind froh, dass dann so viele aus dem Dorf gekommen sind, um die Kälber im Dunkeln einzufangen. Das war gar nicht so leicht, die Tiere waren ziemlich wild“, erzählt Lisa-Maria Schon.

120 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Feuerwehr rückte in der Nacht mit viel „Manpower“ an, wie der Amtswehrführer der Amtswehr Bordesholm, Frank Gebhardt, berichtet. 120 Feuerwehrleute aus Grevenkrug, Blumenthal, Hoffeld, Schmalstede, Bordesholm, Wattenbek sowie Flintbek mit einer zweiten Drehleiter bekämpften das Feuer auf dem Bauernhof an der Dorfstraße. 800 Meter Schlauch mussten verlegt werden, problematisch für die Brandbekämpfer waren die dicht gepressten Strohballen.

Drei Feuerwehrleute im Krankenhaus

„Die Ballen mussten auseinandergerissen werden, die hätten wir sonst nicht gelöscht bekommen“, erzählt der Amtswehrführer. Zur Unterstützung rollte auch ein Bagger der Firmengruppe Glindemann an. Bei den Löscharbeiten, die bis in die frühen Morgenstunden dauerten, wurden drei Feuerwehrleute verletzt – sie kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Bei Untersuchungen hatte sich der Verdacht aber nicht bestätigt, das Trio konnte am Dienstag entlassen werden.

Noch am Morgen untersuchte ein Tierarzt die geretteten Kälber, die befürchtete Rauchgasvergiftung bei den Tieren bestätigte sich aber nicht. „Gerettet“ wurde bei den Löscharbeiten zudem ein alter Schlepper, der wohl schon länger in einem verschlossenen Unterstand am Stall parkte. „Wir hatten fast vergessen, dass es den noch gab“, sagt Claus-Jochim Hingst. Weiter meldete die Wehr in der Nacht fast zeitgleich einen kleinen Flächenbrand westlich des Dorfes, der aber schnell gelöscht werden konnte. Die Polizei geht in diesem Fall von Funkenflug aus.

Kripo ermittelt die Brandursache

Noch in der Nacht untersuchten Beamte des Kriminaldauerdienstes Kiel die Brandstelle. Die Brandursache wird weiter ermittelt, die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, teilte die Kripo Neumünster mit. Ob dabei auch Erkenntnisse eines früheren Brandes einfließen, ist offen. Vor vier Wochen brannte auf dem Hof Hingst ein Strohballenlager, 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Den jetzt abgebrannten Kälberstall wollen die jungen Bauern wieder aufbauen. Die Ruine ist das älteste Gebäude auf dem Bauernhof – alle anderen Bauwerke sind neueren Datums. „Wir hatten im Jahr 1987 einen Großbrand auf dem Hof, alles bis auf den Kälberstall ist damals abgebrannt“, erzählt Claus-Jochim Hingst.