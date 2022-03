Eckernförde

Knapp 20 Tonnen Hilfsgüter stehen bereit. Diese Menge ist in nur zwei Wochen über eine Hilfsaktion der Waabser Familie Frank, des Familienzentrums Damp, des MTV Gelting 08 und der Borbyer Kirche zusammengekommen. Viele Menschen aus der Region Eckernförde spendeten für ein Waisenhaus und Kriegsflüchtlinge im 22 000-Einwohner-Städtchen Kremenets in der West-Ukraine. Am Wochenende startete der Transport.

Palettenweise reihen sich vor der Abfahrt die Sachspenden auf dem Eckernförder Parkplatz an der Kapelle Saxtorfer Weg. Auch im Foyer der Birkhalle in Gelting und im Sportlerheim in Vogelsang-Grünholz kamen Kartons um Kartons zusammen. Tonnenweise Lebensmittel, Schlafsäcke, Thermo-Unterwäsche und Waschmaschinen, aber auch Medikamente und Verbandsmaterial. Als Prunkstück wurde ein Notstromaggregat verladen, das über Geldspenden organisiert werden konnte.

Der Krieg verschlechterte die Lage dramatisch

Motor der Aktion war Julius Frank, Student der Politikwissenschaften. Der 25-Jährige hatte als Entwicklungshelfer in einem Waisenhaus in der Ukraine gearbeitet und der Kontakt dorthin war nicht abgerissen. Alles begann mit einem Hilferuf des Direktors, der über 700 Kinder der Schule in Kremenets und nun auch Flüchtlinge aus der Ost-Ukraine in seine Obhut genommen hatte. Durch den Krieg hatte sich die Lage im Ort dramatisch verschlechtert.

Kinder, mit denen Julius Frank in seiner Zeit als Entwicklungshelfer Fußball gespielt und gelernt hatte, müssen jetzt Tarnnetze knüpfen, trauern um ihre Eltern oder bereiten Essen für Soldaten an der Front vor. „Sie haben tagtäglich Angst und das, obwohl sie ohnehin schon unter erschwerten Bedingungen aufwachsen“, berichtet Frank.

Durch Geldspenden ein Notstromaggregat erworben

Der 25-Jährige begann daraufhin, eine Hilfsaktion zu organisieren. Über den Kontakt zum Schulleiter wusste er, was benötigt würde. Gemeinsam mit vielen Helfern aus der Region wurden Sammelstellen eingerichtet, Sachspenden sortiert, eingepackt und verladen. Zudem konnten knapp 40 000 Euro an Geldspenden gesammelt werden, die in den Kauf aufwändiger Hilfsgüter wie das Notstromaggregat flossen.

Besonders beeindruckt haben Julius Frank die kreativen Ideen Eckernförder Schüler. So organisierte die Peter-Ustinov-Schule in kürzester Zeit einen Kuchenverkauf und warb für Sachspenden. „Allein dort kamen unglaubliche 1732 Euro zusammen“, freute sich der Student. Schüler der Fritz-Reuter-Schule brachten zahlreiche haltbare Lebensmittel und Konserven, verbunden mit liebevoll gestalteten Briefen und Bildern.

Insgesamt gingen 24 Euro-Paletten mit 18 bis 19 Tonnen an Hilfsgütern auf die Reise zunächst nach Polen. Für den Transport stellte der ATR Landhandel mit Sitz in Ratzeburg unentgeltlich einen Lkw zur Verfügung. Simon Plöhn-Peper, Leiter Lager- und Produktionsstellen, schwang sich dafür persönlich mit seinem Kollegen Dirk Schewe hinter das Steuer. „Es wird weitergehen, solange es notwendig ist“, sagte er. 1207 Kilometer waren zu bewältigen, bis die polnisch-ukrainische Grenze erreicht war.

Julius und sein Vater Henning Frank begleiteten im Pkw die Tour. An der Grenze wurden die Hilfsgüter umgeladen. Den Weitertransport auf ukrainischem Gebiet bis nach Kremenets hatte die dortige Schule organisiert. Für den 25-jährigen Julius Frank war es eine aufwühlende Zeit, die von einer Welle der Unterstützung begleitet wurde. „Alles das war keine Selbstverständlichkeit. Ich bin den Menschen unglaublich dankbar, die das mit auf die Beine gestellt haben“, so der 25-Jährige.