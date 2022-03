In 14 der 16 Ämter des Kreises Rendsburg-Eckernförde haben am Sonntag Flüchtlinge aus der Ukraine eine neue Heimat gefunden. 200 Menschen kamen aus den Landesunterkünften in Boostedt und Bad Segeberg mit Bussen und Taxen erst nach Rendsburg. So geht es jetzt weiter.

Von Frank Scheer