25 Jahre FDP Strande: Da kommt sogar Minister Bernd Buchholz als Redner nach Strande – nicht nur, weil er auch für Tourismus zuständig ist. Im Ostseebad mit etwa 1500 Einwohnern lebt FDP-Politprominenz: Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki und Christine Aschenberg-Dugnus, die parlamentarische Geschäftsführerin der FDP-Bundestagsfraktion ist.

„Wir lieben es locker“, begrüßt sie die wohl über 50 Jubiläumsgäste am Dienstag im Strandhotel Strande. Sie gehört zu den Mitgliedern der ersten Stunde. Und kandidierte gemeinsam mit Annette Marberth-Kubicki bei der Kommunalwahl 1998 für die Gemeindevertretung. Das Wahlplakat der beiden Frauen von damals ist einer der Hingucker des Abends.

Ukraine-Krieg: Wolfgang Kubicki wirbt für Besonnenheit

Wolfgang Kubicki stellt mit Blick auf den Minister erst mal klar: „Alles, was Bernd weiß, hat er von mir gelernt!“ Zeigt sich erschüttert über den Ukraine-Krieg und wirbt für Besonnenheit, „damit es nicht aus Empathie in die falsche Richtung“ gehe. In der Ukraine werde die Freiheit verteidigt: „Es lohnt sich, dafür einzustehen, Kriege nicht zu führen.“

Power für Strande: Dieses Wahlplakat zur Kommunalwahl 1998 war ein Hingucker beim Jubiläum. Christine Aschenberg-Dugnus und Annette Marberth-Kubicki wurden jetzt auch für 25 Jahre Mitgliedschaft im Ortsverband ausgezeichnet. Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Freiheit sei das zentrale Thema, betont Wahlkämpfer Wolfgang Kubicki – auch mit Blick auf die Corona-Zeit: „Wir müssen bei jeder Maßnahme fragen, was es bringt.“ Er ist optimistisch, dass die FDP bei der Landtagswahl ein gutes Ergebnis holen wird.

Beim Plausch vorab (von links): Minister Bernd Buchholz, die Bundestagsabgeordnete Christine Aschenberg-Dugnus und Ulrich Kaufmann, der lange für die FDP in der Kommunalpolitik aktiv war. Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Minister Bernd Buchholz spricht von einem besonderen Ortsverband in Strande mit seinen 87 Mitgliedern: Die FDP habe hier das „Socializen neu erfunden“. Zum Beispiel mit der „Blau-gelben Kanne“: „Da dachte ich, das ist das Trinkgefäß von Wolfgang!“ Oder mit Aktivitäten wie dem Ladys Lunch, um Menschen auch über die Parteipolitik hinaus anzusprechen.

Strander Bürgermeister verweist auf gutes Miteinander

Der Wirtschaftsminister hebt die geplante Ansiedlung einer Batteriezellenfabrik in Heide hervor, mit 3000 Arbeitsplätzen. Und landet einen Seitenhieb gegen den bayrischen CSU-Ministerpräsidenten Markus Söder: „Der Kollege mit dem lauten Organ“, der aber wenig umsetze.

Auch ein CDU-Mann darf bei der FDP reden: Bürgermeister Holger Klink. „Demokratie ist Kommunikation – und die lebt ihr aus“, sagt der. Verweist auf den ordentlichen Humor der Liberalen. Die hätten immer „gute Politik“ in Strande gemacht. So habe zum Beispiel Ulrich Kaufmann in seiner Zeit als Gemeindevertreter das Salzwiesen-Projekt angeregt.

Gründungsmitglied Annette Marberth-Kubicki weist auf das alte Wahlplakat der beiden Frauen für die Kommunalwahl 1998, sagt: „Heute sind wir zu dritt!“ Gelebte Politik „braucht Reden und Treffen. Das hat uns zwei Jahre gefehlt.“ Worauf Christine Aschenberg-Dugnus beschließt: „Jetzt werden wir unserem Motto gerecht und feiern ein bisschen!“