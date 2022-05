Bordesholm

Das erste genossenschaftliche Wohnprojekt in Bordesholm steht in den Startlöchern. Spätestens im Herbst soll auf der ehemaligen Gewerbefläche im Steindamm 1 Baustart für zwei Gebäude mit 28 Wohnungen sein. Fertig soll alles im Sommer 2024 sein. Investor des Millionen-Projektes ist die Firma Ting-Projekte aus Schwentinental, die in den vergangenen zehn Jahren 700 genossenschaftliche Wohneinheiten an 20 Standorten realisiert hat.

Die Bewohner der beiden neuen Häuser werden Genossenschaftsmitglieder sein und müssen vor ihrem Einzug eine Einlage bezahlen. Beide Gebäude an der Ecke zum Moorweg sind dreigeschossig und haben ein Staffelgeschoss on top. Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen sind geplant. Die Größen betragen 50 bis 91 Quadratmeter. Acht der 28 Wohnungen sind sozial gefördert – das heißt, sie sind Mietern mit Wohnberechtigungsschein vorbehalten. Von den 28 Einheiten ist bisher genau die Hälfte vermarktet worden.

Ting-Projekte-Vorstand Dr. Jasna Hamidovic-Baumgarten und Bordesholms Bürgermeister Ronald Büssow stellten das genossenschaftliche Bauprojekt vor. Quelle: Ting-Projekte/Frank Scheer

„Das Interesse am Genossenschaftswohnen ist weiterhin groß“, teilte Tobias Meisheit vom Vertrieb der Ting-Projekte mit. Der Baustart wird seinen Angaben zufolge sein, wenn 75 Prozent der Einheiten vermarktet sind. Menschen, die Interesse haben, müssen eine Einlage – je nach Wohnungsgröße – von 38 500 bis 101 000 Euro bezahlen, so Meisheit. Ihr Vorteil: Für die nächsten zehn Jahre liegt die Nettokaltmiete bei 9,90 Euro und bei den acht sozial geförderten Wohnungen bei 6 Euro. „Der Preis für Neubauwohnungen liegt in Bordesholm bei 11 bis 12 Euro je Quadratmeter, sodass die Genossenschaftswohnungen im Vergleich noch preiswert sind“, betonte Tobias Meisheit.

Gute Lage in Bordesholm: Bahnhof ist zu Fuß zu erreichen

Für den Ting-Projekte-Vermarkter könnte vor allem die hohe Inflation, die momentan Erspartes quasi auffrisst, ein Argument sein, in das genossenschaftliche Projekt zu investieren. „Bei einer Kündigung erhält man die Einlage komplett zurück. Allerdings müssen zwei Jahre vergangen sein“, führte Meisheit weiter aus. In der vergangenen Woche wurde von Ting-Projekte das Bauschild auf dem Areal aufgestellt. Bordesholms Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) begrüßte das erste genossenschaftliche Bauprojekt ausdrücklich.

2000 Wohngenossenschaften gibt es in Deutschland Wohngenossenschaften haben in Deutschland eine lange Tradition. Schon ab 1880 sicherten sie ihren Mitgliedern besonders in den stark expandierenden Industriestädten langfristig preisgünstigen Wohnraum und hohe Sicherheit. Heute gibt es in Deutschland mehr als 2000 Wohngenossenschaften. Gerade die kleinen privaten Genossenschaftsprojekte mit bis zu 20 Mitgliedern wachsen stark an, teilte Ting-Projekte mit. Das Besondere ist, dass man als Mitglied Teilhaber und Nutzer zugleich ist, da die Wohngenossenschaft den Wohnraum nur an eigene Mitglieder vermietet. Mit der Einzahlung der Einlage erwirbt man ein dauerhaftes Nutzungsrecht und kann die Genossenschaftsanteile zudem vererben oder übertragen. Und: Die Genossenschaft hat keine Gewinnerzielungsabsicht.

Im Gespräch mit Jasna Hamidovic-Baumgarten, die derzeit den Vorstand der Genossenschaft aus dem Hause Ting stellt, wurde die infrastrukturell günstige Lage des Grundstücks am Steindamm hervorgehoben. Zudem hieß es, dass private Genossenschaften im Allgemeinen als Impulsgeber für ein Quartier gesehen werden. Natürlich haben der Gemeindechef wie auch die Ting-Projekte-Chefin den Wunsch, dass das auch auf Bordesholm zutreffen wird. Der Name „Romanowski-Höfe“ ist gewählt worden, weil es sich dabei um den Nachnamen der Vorbesitzer des Grundstückes handelt.

Trotz der großen Nachfrage ist vorerst weiterhin kein Neubaugebiet für Bordesholm in Sicht. Auf Nachfrage betonte Ronald Büssow: „Das Thema ist komplex.“ Im Bau- und Planungsausschuss am Dienstag, 31. Mai, wird es um eine Standortbewertung für potenzielle Bauflächen im Innenbereich gehen. „Wir brauchen aber dringend eine Entscheidung, ob Bordesholm als Ort wachsen soll oder nicht“, so der Bürgermeister.

Aus seiner Sicht soll der Fokus dabei auf junge Familien gelegt werden. Auf Nachfrage bestätigte Büssow, dass eine Wohnungsbaugesellschaft mit ihm Kontakt aufgenommen habe. Das Interesse für Mietwohnbauprojekte bestehe. Die SPD hatte im ersten Quartal die Bebauung der Stange-Koppel dafür ins Gespräch gebracht.