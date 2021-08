Reinhold Beckmann kommt nach Bordesholm. Am 11. September gastiert der TV-Moderator als Musiker im Savoy-Kino. Die Kartennachfrage ist mau. Nach der Sommerpause ist in Bordesholm das Publikumsinteresse eher zurückhaltend. Die 2G-Regel wie in Hamburg kommt für den Kinoverein nicht in Frage.