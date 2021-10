Erntedankfest - 3G in Kirchen in Bordesholm – was müssen Gäste nun beachten?

In den drei evangelischen Kirchen in der Region Bordesholm gilt die 3G-Regel – das bedeutet auch beim Erntedankfest Einlasskontrollen. Birte Plate vom Kirchengemeinderat der Klosterkirche appelliert deshalb an alle Gäste, sich darauf vorzubereiten, damit Verzögerungen vermieden werden.