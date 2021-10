Westensee

Bekommt Westensee einen 50 Hektar großen Solarpark? Auf der Einwohnerversammlung am Freitag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr im Kuhstall von Gut Bossee, Bossee 3, wird das Projekt vorgestellt. Auch Baupläne für Grundstücke am Sandkamp sind Thema. Anwohner Mats Nygren vermisst im Sitzungskalender vom Amt Achterwehr einen Hinweis auf die Versammlung. Sie ist nur in den amtlichen Bekanntmachungen zu finden, stellte er fest.

Er hofft, dass in den Herbstferien viele Anwohner den Weg zur Diskussion finden. Es geht um Flächen im Naturpark Westensee.