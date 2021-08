Ein ungelöster Kriminalfall aus dem Jahr 1571 soll in Bordesholm am 7. August nun endlich aufgeklärt werden – bei einem Open-Air-Krimidinner an der Gerichtslinde. Wer hat das Christkind aus dem Bordesholmer Altar gestohlen? Die Gäste können speisen und bei der Lösung des Falls mitwirken.