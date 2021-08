Ein großes Fest zur nachträglichen Feier des 800-jährigen Dorfjubiläums in Schmalstede wird es in absehbarer Zeit wohl nicht geben. Wegen der Corona-Beschränkungen reichte es am Wochenende nur zu einer kleinen Feierstunde mit einer Gedenkstein-Einweihung – und der Vorstellung der neuen Chronik.