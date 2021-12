87-Jährige in Gettorf Opfer eines Trickdiebstahls 

Gettorf

In Gettorf ist eine 87-jährige Frau offenkundig Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Die Polizei teilt mit, dass am Dienstagvormittag, 28. Dezember, zwei angebliche Bauarbeiter bei der Frau am Sander Weg klingelten. Nach Angaben der Beamten erklärten sie der Dame, sie müssten die Wasserleitungen im Haus prüfen. Sie ließ die Männer herein. Von der Geschädigten ließen sie sich die Räume zeigen. Als sie sich wieder verabschiedet hatten, stellte die alte Dame fest, dass zwei Geldbörsen mit Inhalt verschwunden waren.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die die verdächtigen Personen am späten Dienstagvormittag am Sander Weg in Gettorf gesehen haben oder denen ihr Fahrzeug aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei in Eckernförde (Tel. 04351/9080 oder 89212600) entgegen.