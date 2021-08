Rendsburg

Die A 210 muss im Bereich des Rendsburger Kreuzes am Sonntag, dem 29. August 2021, mehrfach in beide Richtungen gesperrt werden. Nötig werden die Arbeiten, weil Übertragungsnetzbetreiber Tennet nach dem Neubau leistungsfähigerer Masten einen Teil der bisherigen Infrastruktur nicht mehr benötigt. Betroffen ist der Autobahnabschnitt zwischen dem Kreuz Rendsburg und der Abfahrt Schacht-Audorf/Osterrönfeld.

A 210 am Kreuz Rendsburg: Sperrung am Sonntag

Dazu muss die A 210 am Sonntag zwischen 8 und 10 Uhr maximal dreimal für jeweils zehn Minuten gesperrt werden, so Tennet. In dieser Zeit werden die über die Fahrbahn verlaufenden sogenannten Leiterseile gekappt, die nach Inbetriebnahme der 380-kV-Mittelachse nicht mehr benötigt werden. Die anschließende Demontage der Altmasten soll bis Jahresende komplett abgeschlossen sein.

Aus Gründen der Verkehrs- und Arbeitssicherheit sind die Sperrungen notwendig, so das Unternehmen. Nur wenn am Sonntag extreme Wetterbedingungen mit Sichtbehinderung durch Regen, Nebel oder Sturm herrschen, müssen die Arbeiten verschoben werden.