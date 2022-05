Die Autobahn 210 ist am Montag zwischen dem Kreuz Rendsburg und der Anschlussstelle Bredenbek zwischen 9 und 16 Uhr voll gesperrt. Das teilte die zuständige Autobahn GmbH mit. Warum diese Maßnahme notwendig ist, erläuterte Pressesprecher Torben Wiencke.

Baustelle wechselt die Seite: - A 210: Vollsperrung am Montag zwischen Rendsburg und Bredenbek

Von Frank Scheer