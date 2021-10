Rendsburg

Die Autobahn 210 wird zwischen dem Kreuz Rendsburg und der Anschlussstelle Bredenbek ab der kommenden Woche bis in den Dezember hinein immer wieder nachts voll gesperrt. Wie die Autobahn GmbH Nord mitteilt, wird in diesem Bereich die Fahrbahndecke erneuert.

Am Sonnabend, 9. Oktober, wird im Laufe des Tages zunächst der Verkehr beider Fahrtrichtungen auf die Richtungsfahrbahn Kiel gelegt. Ab dann steht für die Dauer der Bauarbeiten je Fahrtrichtung nur noch eine Fahrspur zur Verfügung. In der Zeit vom Montag, 11. Oktober, bis Freitag, 3. Dezember, wird jeweils wochentags von Dienstag bis Freitag in den Nachtstunden zwischen Mitternacht und 5 Uhr die gesamte Fahrspur in Richtung Kiel voll gesperrt. In dieser Zeit kann der Verkehr zwischen dem Kreuz Rendsburg und Bredenbek nur noch in Richtung Rendsburg rollen. In der Gegenrichtung wird der Verkehr über die U 81 umgeleitet.

„Die Vollsperrung ist erforderlich, um den Schwerverkehr aus Richtung Kiel mit Fahrtziel A 7 ohne Gegenverkehr durch die Baustelle leiten zu können“, teilt die Autobahn GmbH mit. Autofahrer aus Richtung Kiel müssen in dem Bereich mit Verkehrsbehinderungen rechnen.