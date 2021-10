Rendsburg

Die Autobahn GmbH des Bundes erneuert die Fahrbahn der A 210 zwischen der Anschlussstelle Bredenbek und dem Autobahnkreuz Rendsburg in Richtung der Kreisstadt. Los geht es am 25. Oktober. Bis zum 12. November sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, so die Firma.

Baustelle auf A 210: Auf- und Abfahrt Bredenbek gesperrt

Für die gesamte Dauer der Asphaltierung müssen Auf- und Abfahrt auf die Autobahn an der Anschlussstelle Bredenbek in Fahrtrichtung Rendsburg gesperrt werden. In Richtung Kiel kann die A 210 hingegen weiter befahren werden.

Die Autobahn GmbH empfiehlt in Richtung Bredenbek über die Anschlussstelle Achterwehr auf die U88 zu fahren. Von Bredenbek in Richtung Rendsburg sollen Autofahrer die U90 in Richtung Schacht-Audorf nehmen.