Rendsburg/Bredenbek

Die Bauarbeiten zur Erneuerung des Fahrbahnbelags auf der Autobahn 210 zwischen dem Autobahnkreuz Rendsburg und der Anschlussstelle Bredenbek in Richtung Kreisstadt gehen in die entscheidende Phase.

Am Sonnabend, 30. April, wird der Verkehr dazu vollständig auf die südliche Fahrbahn der A 210 umgeleitet. Autofahrerinnen und Autofahrern steht dann pro Richtung nur noch ein Fahrstreifen zur Verfügung.

A 210: Arbeiten zwischen Rendsburg und Bredenbek beginnen

Aus Kiel kommend wird am Autobahnkreuz Rendsburg zudem die Zufahrt zur A 7 in Richtung Flensburg und Hamburg gesperrt, um die Autobahnrampen ebenfalls neu zu asphaltieren. Für die Bauarbeiten muss auch die Anschlussstelle Bredenbek in Fahrtrichtung Rendsburg geschlossen werden.

Bei der Erneuerung der Fahrbahndecke in Richtung Rendsburg wird Flüsterasphalt aufgetragen. Nach Angaben der zuständigen Autobahn GmbH sollen die Arbeiten bis zum 21. Mai dauern. Bei schlechter Witterung kann es zu Verzögerungen kommen.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zum Schutz der Arbeiterinnen und Arbeiter bittet die Firma darum, das im Baustellenbereich der A 210 geltende Tempolimit einzuhalten.

Für die Dauer der Arbeiten gelten folgende Umleitungen:

30. April: Fahrtrichtungssperrung in Richtung Rendsburg von 8 bis 18 Uhr. Verkehrsteilnehmer folgen von Achterwehr der Umleitung U 88 und U 90 zur Anschlussstelle Schacht-Audorf.

Alle folgenden Hinweise gelten für die gesamte Bauzeit vom 30. April bis voraussichtlich 21. Mai:

Sperrung Rampen zur A 7 am Autobahnkreuz (AK) Rendsburg in Richtung Flensburg und Hamburg: Verkehrsteilnehmer fahren zur nächsten Anschlussstelle Schacht-Audorf. Von dort werden Sie zurückgeleitet zum AK Rendsburg und können die A 7 Richtung Flensburg/Hamburg auffahren.Empfehlung: Alternativ bietet sich die Möglichkeit, noch eine Abfahrt weiter auf der B 202 zu fahren, um von dort zurück zum AK Rendsburg geleitet zu werden.

Vollsperrung der Anschlussstelle (AS) Bredenbek in Richtung Rendsburg: Verkehrsteilnehmer in Bredenbek mit Ziel Rendsburg nutzen dort bitte die Umleitung U 90 zur AS Schacht-Audorf. Autofahrende aus Kiel nutzen statt der gesperrten AS Bredenbek die Abfahrt Achterwehr und folgen der Umleitung U 88.

Für den Verkehr in Richtung Kiel gilt eine Fahrtrichtungssperrung in den Nächten von Dienstag bis Freitag zwischen 0 und 6 Uhr. Die Umleitung erfolgt ab der AS Schacht-Audorf über die U 81.

Schwerverkehr und Fahrzeuge mit einer Breite über 3,50 Meter in Richtung Kiel folgen der Umleitung über die A 215. In Richtung Rendsburg und zu A 7 Hamburg/Flensburg ist die Durchfahrt nur in den Nächten von Dienstag bis Freitag zwischen 1 Uhr und 4 Uhr möglich.