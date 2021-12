Achterwehr

Glück im Unglück hatte am Montagabend ein Lkw-Fahrer aus Litauen: Als ein Auto auf der A210 bei Achterwehr nach einem Überholvorgang kurz vor dem Lastwagen einscherte, konnte der Fahrer nur noch auf die Bremse treten.

Dabei verliert der 61-Jährige die Kontrolle über seinen Lastwagen und kommt erst im Graben zu stehen. Verletzt wurde der Fahrer nicht, an dem Laster wurde der Tank beschädigt. Ein Abschleppunternehmen musste den Lkw bergen, so die Polizei Neumünster am Dienstagmorgen.

Für die Bergungsarbeiten wurde die A210 von 18.30 Uhr bis 23.55 Uhr voll gesperrt. Wer von Rendsburg Richtung Kiel wollte, musste die Autobahn bereits in Bredenbek verlassen.