Kiel/Blumenthal

Ein Falschfahrer hat in der Nacht beinahe einen Unfall auf der A215 verursacht: Ein Zeuge meldete den Vorfall der Polizei – und fuhr dem Mann nach einem riskanten Manöver auf der Autobahn hinterher. So konnte der 58-Jährige überführt werden.

Der Falschfahrer auf der A215 wurde der Polizei am Freitagmorgen um 0.30 Uhr gemeldet. Statt in Richtung Kiel fuhr der 58-Jährige Richtung Blumenthal. Dass es zu keinem Unfall kam, ist einem Kieler zu verdanken. Der 28-Jährige leitete eine Vollbremsung ein, wechselte die Spur und verhinderte so einen Frontal-Zusammenstoß.

Nach dem Beinahe-Zusammenstoß wendete der 58-Jährige aus Bockhorn sein Fahrzeug auf der Autobahn und setzte die Fahrt in Richtung Kiel fort. Durch die Standortangabe des Zeugen konnte die Polizei den Falschfahrer später in Kiel-Mettenhof antreffen. Dort hielt der 58-Jährige an einer Bushaltestelle.

Nach Falschfahrt auf der A215: Führerschein beschlagnahmt

Der Mann konnte sich Polizeiangaben zufolge seine Falschfahrt nicht erklären. Er habe jedoch den Beinahe-Unfall bemerkt und habe umgehend gewendet. Der Führerschein des 58-Jährigen wurde vor Ort beschlagnahmt.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.