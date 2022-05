Büdelsdorf

Schwerer Unfall mit einem Porsche: Am Sonntagmorgen gegen 8.40 Uhr hat sich auf der A 7 kurz hinter der Anschlussstelle Rendsburg/Büdelsdorf ein folgenreicher Unfall mit einem Porsche und einem VW ereignet. Dabei wurde der Sportwagenfahrer schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei scherte der VW, vermutlich ein dunkelgrüner Caddy, auf die Überholspur aus, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Fahrer eines Porsche 911 eine Gefahrenbremsung einleiten, kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in die Außenleitplanke.

Der 33-jährige Porschefahrer erlitt dabei nach Angaben der Behörde unter anderem eine Wirbelsäulenfraktur und musste zur Behandlung in ein Rendsburger Krankenhaus gebracht werden.

Der VW-Fahrer soll derweil nur kurz auf dem Seitenstreifen an der Unfallstelle angehalten und sich mit einem Unfallzeugen unterhalten haben. Dann fuhr er weiter, ohne sich um den verletzten Sportwagenfahrer zu kümmern.

Der Mann soll etwa 55 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß sein und kurzes, graues Haar tragen. Er gab an der Unfallstelle an, einen Hund im Auto zu haben. Das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Nord hat die Ermittlungen dieses Verkehrsunfalls aufgenommen und bittet den VW-Fahrer und weitere Unfallzeugen oder Hinweisgeber zu dem bislang unbekannten VW-Fahrer um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04621/94520 oder per Mail an bab.schleswig.pabr@polizei.landsh.de.