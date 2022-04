Rendsburg/Büdelsdorf

472 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak hat der Zoll bei einer Routinekontrolle auf der A7 bei Rendsburg/Büdelsdorf entdeckt. Der potenzielle Steuerschaden liege bei etwa 15 000 Euro, teilte das Zollfahndungsamt in Hamburg am Sonntag mit.

Eine Streife des Hauptzollamts in Kiel hatte den in Gefrierbeuteln verpackten Tabak bereits am 28. März in einem SUV aus Schweden sichergestellt. Auf den Gefrierbeuteln fehlte das vorgeschriebene Steuerzeichen. Daher bestand der Verdacht, dass es sich um unversteuerten Wasserpfeifentabak aus illegaler Herstellung handelt.

Verdacht der Steuerhinterziehung: Gegen 55-jährigen Fahrer wird ermittelt

Gegen den 55-jährigen Fahrer wird nun wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ermittelt. Nach ersten Erkenntnissen beschaffte er sich den Wasserpfeifentabak vermutlich in Norddeutschland, um ihn an einen Empfänger in Skandinavien zu liefern.

Der Fund ist nicht einmalig: „Die Kontrollkräfte des Zolls entdecken regelmäßig erhebliche Mengen unversteuerten Wasserpfeifentabak“, sagt Stephan Meyns, Pressesprecher der Zollfahndung in Hamburg. Die weiteren Ermittlungen werden im Auftrag der Straf- und Bußgeldsachenstelle des Hauptzollamtes Itzehoe durch das Zollfahndungsamt Hamburg – Dienstsitz Kiel - geführt.