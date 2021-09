Rendsburg

Schüler und junge Erwachsene, die bald ihren Führerschein machen oder ihn schon haben, sind das Zielpublikum für die ADAC-Verkehrswelt. Bis Donnerstag macht die Einrichtung zur Verkehrserziehung im Hohen Arsenal in Rendsburg Station. Am Montag machten Schülerinnen und Schüler aus der Oberstufe der Herderschule den Anfang.

Verkehrserziehung in Rendsburg: ADAC bereitet virtuell auf die Realität vor

„Der Effekt, den Regen und Schnee auf den Bremsweg haben, ist beim Fahrsimulator gut rübergekommen“, sagt die 17-jährige Alina Eckmann. Mit einer Virtual-Reality-Brille (VR-Brille) auf dem Kopf nehmen die Schüler dazu auf Roller-Modellen Platz. Was sie sehen, wird zusätzlich auf einen Monitor für die Zuschauer übertragen. Nässe und winterliche Straßenverhältnisse erschweren dabei die Fahrt. Der Bremsweg wird immer länger.

Für einen erhöhten Schwierigkeitsgrad sorgt in einem Nachbarzelt auch die Rauschbrille. „Sie simuliert einen Alkoholgehalt von 0,8 Promille“, erklärt Jörn Trittin vom ADAC. Eine Gruppe soll sich in diesem Zustand Bälle zuspielen, anschließend um Hütchen laufen. Schnell wird daneben gegriffen, Hütchen fallen. Dabei sind die Auswirkungen im echten Leben noch stärker, „denn da wirkt Alkohol sich auch auf das Gehirn aus“, sagt Trittin.

Ablenkung und toter Winkel sind unterschätzte Gefahren

Doch nicht nur Alkohol und Drogen können bei der Fahrt mit Fahrrad, Roller oder Auto gefährlich sein. Weit oben steht auch die Ablenkung zum Beispiel durch Mitfahrer oder das Smartphone. Wie wichtig vor allem die Augen dabei sind, erfahren die Jugendlichen bei einem kurzen Quiz. Auf 60 Prozent schätzen sie den Anteil der Informationen, die das Gehirn so bekommt. „Es sind aber 90 Prozent“, sagt Tobias Bubanj. Wer abgelenkt ist, reagiert demnach im Zweifel zu spät.

Für viele schwer einzuschätzen ist auch die Gefahr, die die großen toten Winkel von Lastwagen mit sich bringt, vor allem für Fahrradfahrer. An einem Modell sind lediglich zwei Außenspiegel montiert, einen Innenspiegel gibt es nicht. Als Alina Eckmann im Führerhaus Platz nimmt, verschwinden auf einmal mehrere ihrer Mitschüler vor, neben und hinter dem Brummi.

Schülerinnen und Schüler sind gut informiert

ADAC-Mitarbeiterin Daniela Rudolph sagt: „Heute sind mehr Spiegel Vorschrift, einige Lkw haben zusätzlich Kameras und Monitore, um den toten Winkel zu reduzieren.“ Trotzdem sei es eine große Herausforderung für den Fahrer, alles im Blick zu behalten. „Die Gefahr für Radfahrer, übersehen zu werden, ist groß“, so Adolph. Das sollten die Schüler im Kopf haben, wenn sie trotz Vorfahrt einen abbiegenden Lkw passieren.

In der Diskussion sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufmerksam, gehen teilweise in richtige Fachdiskussionen mit den ADAC-Mitarbeitenden, was Bremswege und die Realitätsnähe der VR-Brillen angeht. Ungeschickt umgeworfene Hütchen oder zwei Mitschülerinnen, die mal eben hinter einem Lkw verschwinden, hinterlassen trotzdem Eindruck.

Schleswig-Holstein unterstützt Vorhaben der Verkehrswelt

Das sieht auch Helmuth Sobottke so, Landesfachberater für Mobilitäts- und Verkehrserziehung des Bildungsministeriums. „Die Jugendlichen bekommen hier ein Gefühl dafür, wie schnell es zu einer Gefahrensituation kommen kann“, sagt er. Der Gymnasiallehrer organisiert für seine Schüler Fahrten auf den Verkehrsübungsplatz, will die VR-Brille im Anschluss selbst ausprobieren. Knapp 600 Jugendliche der Rendsburger Schulen haben dazu noch bis Donnerstag Gelegenheit.