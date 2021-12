Altenholz

„Durch Corona entstehen eben auch schöne neue Ideen“, sagt Anke Lilienthal-Schmiedel, Leiterin der AWO Kita und Krippe in Altenholz. So hat das Team der Krippe in diesem Jahr zusammen mit den Kindern einen Weihnachtsmarkt für die Eltern geplant. Am Freitagabend fand er unter Beachtung der 2G-Regel im Außenbereich der Krippe statt.

„Wir sind immer wieder fasziniert, wie sehr die Kinder an der Planung beteiligt werden können“, so Lilienthal-Schmiedel. Partizipation wird in der AWO-Krippe großgeschrieben. Das fängt schon beim Essen an, wenn die Kinder – keines ist älter als zwei – selber entscheiden dürfen, was sie lieber mögen. So haben sie auch den Weihnachtsmarkt mitgestaltet. Ob es lieber Suppe oder Waffeln geben soll, welche Deko schöner aussieht – bei all diesen Dingen bekommen die Kleinen Mitspracherecht.

Wegen Corona – Krippenkinder brauchen mehr Eingewöhnungszeit

„So ist Corona die Zeit des Kreativen“, sagt Erzieherin Carmen Reglin. Die Pandemiezeit habe aber natürlich auch die Arbeit in der Krippe erschwert: „Ich habe aufgehört, Pläne zu machen“, berichtet Lilienthal-Schmiedel. Zu oft hätten die Vorschriften sich schon geändert. Auch merke man, dass die Eingewöhnungszeit, die Kinder brauchen, um in der Krippe anzukommen, länger werde. Denn Kinder, die derzeit im Krippenalter sind, haben kaum eine Zeit ohne Corona erlebt. Viele hatten kaum Sozialkontakte außerhalb ihrer Familie, bevor sie in die Gruppe kamen.

Davon berichtet auch Lisa Nowak, deren Tochter im August 2020 zur Welt kam. Sie hätten stark darauf geachtet, ihre Kontakte zu reduzieren. Das merke man auch daran, dass das Kind nun anfällig für all die Krankheiten sei, die in der Krippe rumgingen.

Aliara Pinto, deren Tochter Alba seit einigen Wochen in die Krippe geht, freut sich, dass die Krippe an die Eltern Tests ausgibt. Ungetestet treffe sie sich nicht mehr mit Freundinnen. Das sei einfach zu unsicher.

Großen Respekt vor den Erzieherinnen haben Canan Kebapci und Nina Lewandowski. „Sie geben sich wirklich viel Mühe“, so Kebapci. Dabei hätten sie ja keinen ungefährlichen Job, da Kleinkinder kaum auf Abstände und Maskenpflichten achten könnten.

Dass die Zeit für die Eltern schlimmer sei als für die Kleinkinder, vermutet Merle Ulrichs. Ihr selber fehlten Angebote wie Babyschwimmen. Sie hoffe sehr, dass es nicht mehr zu Schließungen käme.