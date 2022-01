Vertreter der Gemeinde Bordesholm weisen die Kritik der Initiative „Unser-Bordesholmer-See“, dass in puncto Sanierung gar nichts passiert, zurück. Spätestens im Sommer soll eine Fällanlage in der Kirchhofsallee dafür sorgen, dass weniger Nährstoffe durch den Kalbach in den See fließen.