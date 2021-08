Altenholz

Bilder von Menschen, die aus Afghanistan fliehen, prägen gerade die Nachrichten. Der Deutsch-Syrer Abdulbari Alalo (23) aus Altenholz hat 2015 Ähnliches erlebt. Damals floh er mit einem älteren Bruder nach Europa. Neben vorbildlicher Zielstrebigkeit half ihm eine Altenholzer Institution.

„Hallo, ich bin Abdul“, stellt sich der gerade 23-Jährige beim Treffen im Altenholzer Rathaus vor. Bürgermeister Carlo Ehrich war zufällig mit ihm ins Gespräch gekommen. Und lud ihn ein, seine Geschichte zu erzählen. Auch die Altenholzer Flüchtlingsbeauftragte Rebecca Schröder hört aufmerksam zu.

Auf der Suche nach Sicherheit

Abdulbari Alalo ist Kurde, stammt aus der Nähe von Afrin im Südwesten von Syrien. Noch keine 18 Jahre alt, machte er sich Anfang 2015 mit einem Bruder auf die Flucht: „Wir wollten die Sicherheit in Europa und ein Land finden, in dem wir normale Rechte haben.“ Sie flohen über die Balkanroute. Einige Zeit verbrachten sie in der Türkei: „Aber ich wollte nicht am Rande der Gesellschaft leben, sondern etwas schaffen“, sagt der Syrer.

Die Flüchtlinge im Boot nach ihm ertranken im Mittelmeer

Er zahlte seine gesamten Ersparnisse, etwa 3800 Dollar, an einen Schmuggler. Am gefährlichsten war aber die Flucht in einem kleinen Fischerboot. Es war mit 60 Menschen völlig überladen. Fast drei Stunden ging es über das Mittelmeer. Ein Boot, das sich kurz danach auf den Weg machte, erreichte das Ziel nicht, sagt Abdulbari Alalo: „Die Menschen sind alle ertrunken.“ Ihm und seinem Bruder erging es besser: Im April 2015 erreichten sie Deutschland.

Der 23-Jährige interessierte sich schon immer für Technik: ein Grund, warum er das Industrieland als neue Heimat wählte. „Flüchtling zu sein heißt, Kraft zu haben und an das Leben zu glauben“, sagt der 23-Jährige nachdrücklich. Ihm war immer klar, dass es auch auf sein eigenes Engagement ankommt, um in der neuen Heimat voranzukommen.

Ein Jahr lang besuchte er in Altenholz die zehnte Klasse der Gemeinschaftsschule. In den Pausen nahm er immer Kontakt zu den anderen Schülern auf, „mit Mimik, Gestik und Hand“. So lernte er Deutsch. Zudem gab es täglich eine Stunde Unterricht für Schüler mit Deutsch als Zweitsprache.

Die Treffen im Café international in Altenholz waren wichtig

Das Beste für seine Integration in Altenholz sei aber das „Café international“ gewesen: eine Institution, die schon ab Ende 2014 einmal im Monat die Möglichkeit zur Begegnung in der Kirche bot. Dass sich dort „Deutsche und Geflüchtete treffen konnten, obwohl wir nicht den gleichen Glauben haben, hat mich viel gelehrt“, sagt Abdulbari Alalo.

Er habe dort zum Beispiel Hilfe von einem Ingenieur bekommen. „Das internationale Café war essenziell für uns“, betont der 23-Jährige. Das hört die Flüchtlingsbeauftragte Rebecca Schröder gerne. Leider habe man das Angebot wegen Corona einstellen müssen: „Aber es ist unser Bestreben, das wieder anzubieten.“

Neuanfang für eine ganze Familie

Abdulbari Alalo wurde im März 2016 als Flüchtling anerkannt, daher durfte auch die restliche Familie nach Deutschland kommen. Er hat neben den Eltern fünf Brüder und drei Schwestern. Zwei Brüder besuchen das Schulzentrum in Altenholz, einer macht gerade sein Abitur an der Gesamtschule in Kiel-Friedrichsort, erzählt der 23-Jährige. Eine Schwester arbeite in Kiel als Bauingenieurin, zwei Geschwister seien beim Wasser- und Schifffahrtsamt. Andere arbeiten zum Beispiel als Tischler oder in der Montage.

Abdulbari Alalo studiert nun an der FH Kiel Mechatronik, nachdem er die Fachhochschulreife nachgeholt hat. Zuvor hatte er eine Ausbildung im Bereich der erneuerbaren Energien absolviert. In dieser Branche möchte 23-Jährige später arbeiten: „Entweder im Bereich Windkraft-Anlagen oder Elektro-Autos.“ Doch erst mal möchte er noch ein Auslandssemester in Australien absolvieren, „um Englisch zu lernen“.

Als der kurdische Muttersprachler nebenbei erwähnt, dass er manchmal beim Übersetzen hilft, fragt Rebecca Schröder gleich nach, ob sie auch mal seine Hilfe in Anspruch nehmen kann. „Das mache ich gerne. Mir wurde ja auch geholfen.“

Der 23-Jährige ist auch politisch interessiert, schaut regelmäßig die Tagesschau. „Ich bin sehr dankbar, dass ich hier angekommen bin“, betont er. Die Sprache sei dabei „der Schlüssel zu allem“. Er habe hier noch keine Diskriminierung erlebt: „Manchmal gibt es Missverständnisse.“

Und weil er hier in Deutschland, in Altenholz, so gut angekommen ist, hat Abdulbari Alalo vor Kurzem zusätzlich die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen. Der 23-Jährige ist der erste in seiner Familie mit deutschem Pass. „Das ist ein großartiges Gefühl! Ich habe mich gefreut – endlich“, sagt er über diesen Moment. Natürlich wird er auch wählen, bei der Bundestagswahl im September.