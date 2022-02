Anja Kühl (58), hier ein Bild aus ihrem Dienstzimmer im zweiten Stock des Rathauses in Bordesholm, ist am Dienstagabend in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Ihre Karl-Lagerfeld-Figuren am Schreibtisch wird sie in den nächsten Tagen einpacken müssen. Quelle: Frank Scheer (Archiv)