Bordesholm

Der Amtsausschuss Bordesholm stimmt am Dienstag, 22. Februar, ab 20 Uhr im Rathaus zum zweiten Mal öffentlich über die Abwahl von Amtsdirektorin Anja Kühl ab. Gibt es bei dieser gesetzlich vorgeschriebenen zweiten Abstimmung erneut eine Zwei-Drittel-Mehrheit, dann wird die Wahlbeamtin sofort in den „einstweiligen Ruhestand“ versetzt. Auf das Amt Bordesholm kommen dadurch Zahlungen in Höhe von rund 230 000 Euro zu.

Am 20. Januar hatte der Amtsausschuss zum ersten Mal abgestimmt. 57 Ja-Stimmen bei sechs Nein-Stimmen sprachen sich für die vorzeitige Absetzung der Verwaltungschefin aus – ein deutliches Votum. Die offizielle Begründung lautete: fehlendes Vertrauen in eine amtsangemessene Amtsführung. Ursprünglich war Anja Kühl für sechs Jahre vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2025 gewählt worden. Insider gehen davon aus, dass auch bei der zweiten Abstimmung eine große Mehrheit zustande kommt. Mit einer Veröffentlichung der Stellenausschreibung für die Verwaltungsspitze wäre bei einer Abwahl am Mittwoch zu rechnen.

Drei Interviewtermine mit unserer Redaktion hat die Noch-Amtsinhaberin Anja Kühl in dieser Woche platzen lassen. In einem anderen Medienbericht hatte die 58 Jahre alte Juristin deutliche Kritik an den Mitarbeitern und Ronald Büssow, Bürgermeister in Bordesholm, geäußert. Sie monierte darin, dass sie über die konkreten Gründe ihrer Abwahl nicht in Kenntnis gesetzt worden sei. Zudem soll sie von einer „tiefen Spaltung“ und „Lagerbildung“ unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihrer Amtsverwaltung gesprochen haben. Es heißt: Viele Mitarbeitende hätten sich gegen Neuerungen gewehrt. In der Finanzverwaltung sei vieles nicht modern.

Amtsvorsteher Torsten Teegen stellt sich vor die Mitarbeitenden

Amtsvorsteher Torsten Teegen, hier bei einem Spatenstich in Loop mit Amtsdirektorin Anja Kühl, hat sich vor die Mitarbeitenden im Rathaus gestellt. Quelle: Sven Tietgen (Archiv)

Amtsvorsteher Torsten Teegen (Bürgermeister in Loop) hat daraufhin sein Schweigen gebrochen und sich in einem Statement schützend vor die 60 Mitarbeitenden im Rathaus gestellt. „Das sind schwere Vorwürfe, aber zu internen Abläufen werde ich weiter nichts sagen“, betonte Torsten Teegen, der als Vorsitzender des Hauptausschusses mit zu den Vorgesetzten von Kühl gehört. Er begründet sein Schweigen damit, dass es sich um eine „vertrauliche Personalangelegenheit handelt. „Wir sind aber mit unseren Mitarbeitenden und wie es im Rathaus läuft, sehr zufrieden. Ich würde das nicht sagen, wenn es nicht so wäre.“ Nur ein Beispiel, das alles läuft: „Jeder, der einen Termin möchte, bekommt auch einen. Schauen sie da mal nach Neumünster, wo man wochenlang darauf warten muss.“

Ich arbeite mit den Abteilungsleitern im Rathaus konstruktiv zusammen“, betonte auch Bordesholms Gemeindechef Ronald Büssow (SPD), der Kühls gewählter Stellvertreter ist. Er sieht auch keine „ungeklärten Kompetenzen“ zwischen seiner Person und der Amtsdirektorin im Rathaus, die Anja Kühl zur Sprache gebracht haben soll. Als Beispiel soll sie den Besuch von Umweltminister Jan Philipp Albrecht zum Thema Seesanierung 2021 in Bordesholm angeführt haben. Davon will sie nur per Zufall erfahren haben. Büssow betonte: „Das war ein Termin der SPD-Landtagsfraktion in Bordesholm. Die waren Gastgeber. Das Amt war aber vertreten durch die Umwelttechnikerin.“

Langjährige Mitarbeiter, die nicht namentlich genannt werden wollen, machen Anja Kühl für das „schlechte Klima“ im Rathaus und die Situation verantwortlich. Sie wisse genau, warum sie ihren Posten verlassen soll. Und dass eine so weitreichende Entscheidung wie jetzt im Amtsausschuss nicht „vom Himmel fällt“, müsste sich eigentlich jedem erschließen, heißt es.