Sören/Bordesholm

In Sören wird Abwasser 2022 um 47 Prozent teurer. Die Gemeindevertretung hat beschlossen, den Entsorgungspreis je Kubikmeter von 1,70 auf 2,50 Euro anzuheben. Zudem wird die Grundgebühr von zwei auf vier Euro je Haushalt erhöht. Im Abwasserzweckverband (AZV) Bordesholm, dem fünf Orte angehören, bleibt der Kubikmeterpreis vorerst bei 2,68 Euro. Es deutet sich aber eine Verteuerung in 2023 an. Zum Vergleich: Die Stadt Neumünster verlangt momentan 1,99 Euro je Kubikmeter. Bei den Preisen ist die jeweilige Frischwassergebühr nicht enthalten.

Die drastische Erhöhung in der um die 200 Einwohner zählenden Gemeinde Sören kommt nicht unerwartet. Das Defizit im Bereich Abwasserentsorgung steige zum Jahresende 2021 auf 10.500 Euro an, teilte das Amt mit. Laut Gesetz muss die Abwasserentsorgung aber kostenneutral sein. Das Amt wies darauf hin, dass die Gemeinde zum letzten Mal zum 1. Januar 2020 die Gebühren angehoben hatte. Die Erhöhung auf 1,70 Euro je Kubikmeter sei aber nicht ausreichend gewesen. Bereits damals hatte das Amt eine Erhöhung auf 2,09 Euro je Kubikmeter vorgeschlagen. Am 23. November 2020 hatte die Sörener Gemeindevertretung eine Erhöhung auf zwei Euro je Kubikmeter wiederum abgelehnt.

Die Badestelle am Bordesholmer See bei den Seeterrassen. Ein Befall mit Blaualgen gab es 2021 selten, ein Badeverbot musste nicht ausgesprochen worden. Das geklärte Abwasser aus Sören landet über den Kalbach im Bordesholmer See. Durch die Phosphatfällung in Sören ist die Nährstofffracht nicht mehr so hoch. Quelle: Frank Scheer

Bei der jetzt beschlossenen Erhöhung in Sören handelt es sich um ein Kompromiss, auf den das Gremium sich nach Angaben von Bürgermeister Manfred Christiansen in der Sitzung verständigte. Für einen Durchschnittshaushalt mit vier Personen bedeutet die Preissteigerung Mehrkosten von 150 Euro ab 2022. Die 12.000 Kunden des Abwasserzweckverbands in Bordesholm, Wattenbek, Brügge, Bissee und Reesdorf kommen im nächsten Jahr noch um eine Erhöhung herum. Die Verbandsversammlung, die am Mittwochabend tagt, will die Gebühren vorerst bei 2,68 Euro belassen. Diese Gebühr gilt seit 2021. „Eine Erhöhung ab 2023 ist sehr wahrscheinlich“, heißt es. Die markanten Zahlen im Etat 2022: Der Verwaltungshaushalt weist ein Defizit in Höhe von 160.200 Euro aus. Der Vermögensteil kann nur mit einer Kreditaufnahme von 1,44 Millionen Euro ausgeglichen werden.

Einnahmen aus Blumenthal und Rumohr erwartet

Im Etat schlagen unter anderem Personalkosten von zusätzlich 120.000 Euro, unter anderem zwei neue Stellen, zu Buche. Die Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden wie Flintbek wird erweitert. Für die Kläranlagen in Blumenthal und Rumohr wurde bereits die Betriebsführung der Kläranlage übernommen. Für weitere Gemeinden werden Dienstleistungen wie beispielsweise eine Beprobung durchgeführt. Hier werden zusätzliche Einnahmen in den nächsten Jahren erwartet. Für 2022 sind 38.000 Euro aus Blumenthal und Rumohr eingeplant.

In der Klärteichanlage in Sören wird das Phosphat durch den Zusatz von Eisenchlorid gebunden. Sörens Bürgermeister Manfred Christiansen filmt das neue Gerät, dass seit Januar 2020 für die Phosphatfällung in den Klärteichen verantwortlich ist. Quelle: Frank Scheer

Die Kosten in der Kläranlage in Sören sind in den vergangenen Jahren auch deshalb so stark gestiegen, weil die Kommune zugunsten einer besseren Wasserqualität für den Bordesholmer See in die eigenen Teiche investiert hatte.

Nach Angaben von Bürgermeister Christiansen seien gut 50.000 Euro investiert worden, vor allem für eine Phosphatfällung. „Wir senken dadurch die Werte des Wassers, das wir in den Kalbach leiten auf 0,2 Milligramm. Das ist deutlich niedriger als wir gesetzlich müssten“, so der Gemeindechef. Eine Debatte über einen Kostenausgleich wäre verfrüht. Sollte aber in Bordesholm gar keine eigene Phosphatfällung mehr notwendig sein, dann müsste man aber mal darüber reden.