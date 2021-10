Achtung, Maislaster: So sind die Aussichten bei der Ernte

Felm

Einige Landwirte warten noch, doch vielerorts im Kreis Rendsburg-Eckernförde läuft die Maisernte nun auf Hochtouren. Klaus-Peter Lucht, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes, spricht von „sehr ordentlichen Erträgen“. Auf die sind die Landwirte allerdings auch angewiesen.

Landwirt Marc Köpke aus Felm steht auf einem Feld in der Nähe seines Hofes und blickt nachdenklich auf den Maiskolben in seiner Hand. „Die Frostnacht vorgestern hätte es nicht gebraucht“, sagt er. Seit etwa einer Stunde wird auf seinem Acker der Mais geerntet. Doch ist die Qualität gut genug für seine Milchkühe?

Der Landwirt marschiert zum Maishäcksler, spricht mit dem Fahrer. „Der Ertrag ist wohl doch recht ordentlich“, kommt Marc Köpke mit guten Nachrichten zurück. Der Felmer Landwirt hat 100 Milchkühe und 100 Nachzuchten. Um die Tiere zu ernähren, hat er auf insgesamt 26 Hektar Fläche Mais angebaut.

Auf den Flächen von Landwirt Marc Köpke in Felm hat am Freitagmittag die Maisernte begonnen. Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Beim Mais „ist die Energiekonzentration entscheidend“, sagt er. Je mehr Energie die Frucht enthält, desto weniger Futter muss Marc Köpke noch teuer für seine Rinder zukaufen. Und eine Kuh frisst etwa 22 bis 24 Kilo Trockenmasse pro Tag. Was den Felmer etwas erleichtert: Er hat bereits Rapsschrot für einen guten Preis erworben.

Die Ernte beim Mais im Dänischen Wohld scheint gut auszufallen

Tobias Brauns vom Sprengerhof in Schwedeneck baut ebenfalls Mais an, für die Biogas-Erzeugung. Wegen der Küstennähe ist es hier in der Regel kälter: Er startet deshalb erst am Montag mit der Ernte. Von Kollegen hat er gehört, dass die Maiserträge nicht so schlecht sein sollen.

Malte Göttsche baut Bio-Mais auf seinem Hof in Schwedeneck an. Er wird ab Sonntag ernten. Auch er hat gehört, dass die Maiskolben gut ausgebildet sein sollen. Der Mais habe genug Wasser gehabt zur Ausbildung der Frucht, der trockene Herbst war auch gut. Familie Göttsche baut seit vier Jahren Biomais auf einer Fläche von elf Hektar an, um ihn ans Milchvieh zu verfüttern.

Martin Laß von der Bioenergie Gettorf wird in einer Woche mit der Ernte starten – zehn Tage später als üblich. Wichtig ist das Wetter: Tiefdruckeinflüsse machten das Abschätzen derzeit schwer. Wie Landwirt Marc Köpke und andere reinigt auch Martin Laß die Straße vom Schmutz durch die Erntefahrzeuge.

„Das Wetter hat gut mitgespielt, es geht gut voran“, sagt Klaus Lucht, Chef des Kreisbauernverbandes. Masse und Qualität beim Mais seien sehr ordentlich. Normalerweise startet die Ernte Anfang Oktober, dieses Jahr ging es etwas später los.

„Der Kolben muss reif sein für ordentliche Stärke-Erträge“, erklärt der Kreisbauern-Vorsitzende. Manche Landwirte im Dänischen Wohld in Küstennähe wollen daher auch erst Anfang nächster Woche mit der Maisernte starten.

Der Mais geht teils in die Biogasanlagen, spielt aber auch eine wichtige Rolle als Grundfutter, erläutert Klaus-Peter Lucht: „Der meiste Mais in Schleswig-Holstein wird für die Rinderbestände angebaut.“ Das Problem: Die Futterpreise „explodieren“.

Daher sei es wichtig, dass die Landwirte viel Protein selbst produzieren. Mais und Gras dienten als Grundfutter der Rinder. Letztlich geht es um die Frage, wie viel die Landwirte am Ende noch zukaufen müssen. „Es wird ein sehr teures Jahr“, prophezeit Klaus-Peter Lucht.

Daher sei es umso wichtiger für die Bauern, die Qualität des selbst erzeugten Futters zu bewerten. Denn nur dann wissen sie, was selbst produziert werden kann und wie viel sie noch zukaufen müssen.

Auch Daniela Rixen von der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein erklärt: „Für den Landwirt ist es entscheidend, seine Siloqualität zu kennen, um den Futterwert einschätzen zu können.“ Denn in der Milchviehhaltung sei hochwertiges Grundfutter „das A und O“. Es sorge für eine gute Milchleistung und Energieausbeute sowie den Geschmack des Futters.

Landwirtschaftskammer: Wichtig ist der beste Reifezeitpunkt

Je mehr Milch die Betriebe aus dem sogenannten Grundfutter ermelken, desto mehr teures Kraftfutter könnten die Landwirte sparen. Die Landwirtschaftskammer ermittle auch anhand eigener Versuche den besten Reifezeitpunkt und gebe den Landwirten dazu Tipps. Gerade in Zeiten „niedriger Milchpreise und auch hoher Betriebsmittelpreise ist dies besonders wichtig“.

Grundsätzlich seien die Bedingungen beim Maisanbau 2021 bisher gut gewesen, erklärt Daniela Rixen. Während der Vegetationsperiode fiel ausreichend Regen. Und es gab genug Sonne für die wärmeliebende Frucht. Daher seien die Erträge vielversprechend.

Daniela Rixen zufolge wird beim Maisanbau die ganze Pflanze genutzt, mit Kolben und Stängel und gehäckselt „und dann ähnlich der Sauerkrautherstellung unter Druck und Folie zu Silage“. Mitunter würden im Land seit einigen Jahren wenige Hektar für Körnermais genutzt. Auch die Landwirtschaftskammer rechnet mit einer guten Ernte, was den Ertrag angeht: „Abgerechnet wird aber zum Schluss, wenn auch die Qualitäten feststehen.“

Von Kerstin von Schmidt-Phiseldeck und Greta Weber