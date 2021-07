Büdelsdorf

Der Büdelsdorfer Bauelemente-Hersteller Aco kauft seinen Wettbewerber Birco GmbH. Birco hat seinen Sitz in der baden-württembergischen Kurstadt Baden-Baden und beschäftigt nach Unternehmensangaben 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in Deutschland und Frankreich. Bei Aco arbeiten weltweit rund 5000 Menschen, 677 davon am Stammsitz in Büdelsdorf.

Aco: Unternehmen aus Büdelsdorf und Baden-Baden ergänzen sich

Francesco Vitale, Geschäftsführer der Tiefbausparte von Aco, sagt zu den Gründen des Zusammenschlusses: „Sowohl das Sortiment als auch die regionale Präsenz von Aco und Birco ergänzen sich.“ Nach Angaben des Unternehmens sollen die Marke Birco, die Standorte des süddeutschen Unternehmens und seine Vertriebsorganisation in Frankreich erhalten bleiben. „Wir brauchen die Manpower jeder Abteilung“, so Vitale.

Francesco Vitale, Geschäftsführer ACO Tiefbau-Sparte. Quelle: Aco

Daneben passe auch die Unternehmenskultur der beiden Entwässerungsspezialisten gut zusammen. „Birco ist wie wir ein Familienunternehmen.“ Das Haus werde in dritter Generation geführt und solle Teil der Aco-Gruppe werden. „Da unsere Standorte dezentral geführt werden, kann zum Beispiel die Verwaltung in Baden-Württemberg bleiben“, so Vitale. Spätestens seit der Pandemie sei es geübte Praxis, einen Teil der Zusammenarbeit per Videokonferenzen zu organisieren.

Birco: Tradition des Entwässerungsspezialisten soll fortgeführt werden

Entsprechend zuversichtlich zeigt sich Frank Wagner, Geschäftsführender Gesellschafter des badischen Entwässerungsspezialisten. „Ich bin sehr froh, mit der Aco-Gruppe einen Partner gewonnen zu haben, der die Werte und Traditionen unseres Familienunternehmens teilt und fortführt.“

Er werde dem Unternehmen zukünftig beratend zur Seite stehen, ebenso wird der langjährige Geschäftsführer Christian Merkel weiter in der Leitung der Firma tätig sein. „Unseren Mitarbeitern eröffnen sich durch die globale Tätigkeit der Aco-Gruppe ganz neue Perspektiven“, so Wagner.

Frank Wagner, Geschäftsführender Gesellschafter Birco GmbH Quelle: Birco

Im Bereich der Oberflächenentwässerung entstehe durch den Zusammenschluss der Unternehmen ein „großer Teilnehmer auf dem Markt“, wie es Francesco Vitale von Aco formuliert. Nach eigenen Angaben gehört das Büdelsdorfer Unternehmen im Bereich der Entwässerungstechnik zu den Weltmarktführern.

Kartellamt muss Zusammenschluss von Aco und Birco prüfen

Das Kartellamt muss den Deal noch prüfen. „Wir sind aber zuversichtlich, dass der Zusammenschluss genehmigt wird“, so Vitale. Konkrete Angaben zu den Marktanteilen will er im Hinblick auf das schwebende Verfahren nicht machen. Stimmen die Wettbewerbshüter dem Vorhaben zu, will Aco die Gesellschaftsanteile vollständig übernehmen.

Gelingt die Übernahme, haben die Partner Grund zum Anstoßen. Vielleicht mit dem hauseigenen Schnaps des badischen Partners. Birco verfügt über eine hauseigene Brennerei, deren Produkte nicht verkauft, sondern nur zu besonderen Anlässen ausgeschenkt werden.