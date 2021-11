Gammelby

Lichterschmuck vor dem Weihnachtsfest kann es für Dominique Krein in Gammelby gar nicht genug geben. Schon seit 2012 lässt er sein Heim in Gammelby als Adventshaus strahlen. Und jedes Jahr überrascht er mit zusätzlichen Lichtinstallationen. Dieses Jahr funkeln beim 40-Jährigen 32 000 LED-Leuchten. Und so stark wie nie zuvor strahlt sein Adventshaus in die Nachbarschaft aus.

Adventshaus ist über Lichterstrahlen mit zwei Nachbargebäuden verbunden

Gut 10 000 LED-Lichter mehr als 2020 lässt Krein in diesem Jahr auf seinen Grundstück, Kummel 19, glänzen. „Die Flächen am Haus sind wohl ausgereizt. Deshalb habe ich mich entschlossen, die Aktion zu unterstützen und mich an die Gesamtinstallation anschließen lassen“, erzählt Nachbar Kai Sukiennik. Schon seit Jahren stimmt sich Krein mit seinem auf der anderen Straßenseite wohnenden Freund Mathias Haas bei der Weihnachtsbeleuchtung ab. Eine über die Straße gespannte, mit Lichterketten geschmückte Leitung verbindet die Häuser von Haas und Krein. Erstmals läuft so ein Lichterstrahl in diesem Jahr nun auch vom Grundstück der Kreins zu Sukienniks direkt daneben liegenden Haus.

Zur Galerie Wenn Dominique Krein in Gammelby die Beleuchtung seines Adventshauses anschaltet, ist das ein optisches Highlight für Weihnachtsfans. Inzwischen haben noch zwei Nachbarn Lust am Schmücken bekommen.

Eindeutiges Leuchtzentrum des Drei-Häuser-Ensembles ist seit dem Anschalten der Lichter am Sonnabend um 19 Uhr das Gebäude von Krein. Goldig — im Fachjargon warmweiß — blinken die 32 LED-Leuchten. Bei Haas sind es mittlerweile 18 000 mit silbrig-blauen (kaltweißen) Lichtern — das sind 8000 mehr als 2020. Im Vergleich dazu sind 3000 goldenen LED-Blinker bei Sukiennik eher bescheiden. „Ich will die Aktion so gut wie möglich unterstützen“, sagt er. Allerdings setzte er auch neue Akzente. Seinen Autoanhänger hat zur Weihnachtskrippe umfunktioniert.

Erstmals leuchtet eine Sechs-Meter-Tanne am Adventshaus

Was den Anschluss von Sukiennik ermöglichte, war eine Neuanschaffung von Krein. „Ich habe eine sechs Meter hohe Tanne bekommen und sie in meinem Garten aufgestellt“. Mit einem Weihnachtsstern auf der Spitze ist sie das große neue Element seiner Installation. Von diesem Weihnachtsbaum geht auch der Lichterstrahl zum Sukiennik-Grundstück ab. Allerdings könnte die Verbindung noch vor dem Heiligen Abend verschwinden. „Eigentlich soll die Tanne nach drinnen und der Weihnachtsbaum für die Familie werden“, verrät Dominique Krein. Hinter ihm liegen drei Wochen Installationszeit.

In Gammelby war das Anschalten des Adventshauses Anlass für manchen (coronagerechten) Besuch bei den Kreins. Auch Bürgermeisterin Marlies Thoms-Pfeffer sah sich das neue Lichtdesign an. „Gerade angesichts von Corona ist es gut, wenn Adventsbeleuchtung die Stimmung aufhellt“, sagt sie. Neugierig auf Kreins neue Ideen war der Gammelbyer Thomas Graue. „Er verrät vorher einfach nichts“, so der 45-Jährige.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ist so ein XXL-Lichterschmuck angesichts der aktuellen Energiesparziele noch zeitgemäß? Haas und Krein finden es schon. „Im Vergleich zu den alten Lichterketten sparen die LED-Leuchten viel Strom“, wissen beide aus Erfahrung. Und gegen energiesparende Fortschritte in der Technik haben beide nichts einzuwenden. Außerdem leuchte das Adventshaus nicht die ganze Nacht durch, sondern dank Zeitschaltuhr nur von 16.30 bis 22.30 Uhr.