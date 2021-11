Adventsmarkt in Brügge abgesagt – Bordesholm hält an Weihnachtsmarkt fest

Brügge/Bordesholm

Wegen der immer weiter steigenden Infektionszahlen in der Corona-Pandemie hat die St. Johanniskirchengemeinde Brügge ihren für den kommenden Sonntag geplanten Adventsmarkt abgesagt. In Bordesholm soll der am zweiten Advent, 5. Dezember, vorgesehene Weihnachtsmarkt auf dem Lindenplatz und in der Klosterkirche als 2G-Veranstaltung aber stattfinden. Das Amt hat eine Einbahnstraßenregelung für den Weihnachtsmarkt angeordnet.

„Zum Adventsmarkt kommen die Menschen, weil sie andere in stimmungsvoller Nähe treffen wollen. Genau auf das sollen wir jetzt angesichts der Infektionslage aber verzichten. Deshalb sagen wir das Ganze ab, weil es uns zu gefährlich erscheint“, betonte Pastor Henry Koop.

Die Inzidenz im Kreis Rendsburg-Eckernförde lag am Dienstagmittag bei 89,9 je 100 000 Einwohner und damit zu Kommunen im Süden und Osten Deutschlands vergleichsweise niedrig. Aber man sollte laut Koop über den Tellerrand schauen.

„Durch eine Absage stirbt niemand“, betonte Brügges Pastor Henry Koop. Quelle: Sven Tietgen (Archiv)

„Von der Absage stirbt niemand, durch eine Veranstaltung könnte das passieren“, formulierte der Theologe es noch deutlicher. Die Stände waren um die Kirche im Freien geplant. „Es ist schade, vor allem auch wegen des Konzerts von Pfeffersüß“, so Koop weiter. Man habe das Gelände auch nicht einzäunen wollen, um es als 2G-Veranstaltung anzubieten.

„Aus meiner Sicht ist eine 2G-Veranstaltung auch trügerisch. Auch Geimpfte und Genesene können sich anstecken und andere Infizieren. Darüber redet man aus meiner Sicht aber zu wenig“, so der Theologe abschließend. In Bordesholm, wo es aktuell laut Kreis-Dashboard 13 Corona-Infizierte gibt, hält man am Weihnachtsmarkt weiterhin fest.

Weihnachtsmarkt Bordesholm kostet 2 Euro Eintritt

Die 46. Veranstaltung dieser Art ist angesichts der neuen Gesetzeslage zur angespannten Corona-Lage von ursprünglich 3G auf 2G verändert worden. „Das Gelände wird eingezäunt, am Eingang wird ein Sicherheitsdienst die Impf- oder Genesennachweise kontrollieren“, erläuterte Marktsprecher Ulrich Schuster. Alle 35 Aussteller hätten ihr Kommen vor einer Woche zugesichert, betonte er.

Wegen der Auflagen müssen erwachsene Gäste ab 18 Jahren in diesem Jahr mit 2 Euro zum ersten Mal auch ein Eintrittsgeld bezahlen. Im Internet hatte es deshalb bereits Kritik gegeben. Die prallte am Weihnachtsmarktsprecher ab. Auf eine Losbude wird in diesem Jahr wegen des Gedränges verzichtet.

Weihnachtsmarkt im rechten Winkel um die alte Klosterkirche in Bordesholm – als 2-G-Veranstaltung soll die Aktion in diesem Jahr laufen. Quelle: Torsten Müller (Archiv)

Ein umfangreiches Musikprogramm ist an und in der Klosterkirche vorgesehen. Zur Eröffnung ab 11.30 Uhr spielen die Bläser des Hegerings Bordesholm. Um 13 Uhr lädt das Bläserensemble des SV Tungendorf vor der Kirche zu einem Konzert ein. Ab 14.30 Uhr tritt der Chor der Deutsch-Französischen Gesellschaft Schleswig-Holstein „Prêt-à-chanter“ auf.

Geänderte Verkehrsregeln während des Weihnachtsmarktes in Bordesholm

Im Anschluss ist ein Konzert des Blasorchesters Langwedel geplant. Ab 16 Uhr musizieren Schüler, ab 16.30 Uhr die Kantorei der Klosterkirche. Sprecher Ulrich Schuster hofft, dass auf dem Markt trotz des Fehlens der Losbude wieder ein Reingewinn erwirtschaftet wird, der Vereinen und Verbänden wie in der Vergangenheit zur Verfügung gestellt werden kann.

Das Amt Bordesholm weist darauf hin, dass am Veranstaltungstag, 5. Dezember, ab 8 Uhr morgens verschiedene Verkehrsmaßnahmen angeordnet sind, um das Verkehrsaufkommen vernünftig zu regeln. Zu Einbahnstraßen werden die Straßenzüge Wildhofstraße (ab Mühbrooker Weg bis Verwaltungsakademie), die Heintzestraße (ab Eidersteder Straße in Richtung Klosterinsel bis Kreuzung Verwaltungsakademie) und die Alte Landstraße in Richtung L 318 und L 49.

Kirchhofsallee und Haidbergstraße sind während der Veranstaltung gesperrt. In der Eckmann-, Wildhof-, Alte Land-, und Heintzestraße werden zusätzlich absolute Halteverbote aufgestellt, um einen flüssigen Verkehrsfluss zu erhalten und die Zufahrt für Rettungskräfte zu ermöglichen.

Auf den Bad Bramstedter Weihnachtsmarkt dürfen übrigens nur Menschen, die einen negativen Test vorweisen können. Das hat die Bürgermeisterin Verena Jeske angekündigt. Ob das ein Trend in diesem Corona-Winter sein wird, bleibt abzuwarten.