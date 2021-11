Rendsburg

Gewaltdelikte gegenüber Frauen rufen in der Region immer öfter die Polizei auf den Plan. Nach Auskunft der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Rendsburg-Eckernförde, Silvia Kempe-Waedt, hat die Polizei im vergangenen Jahr 140 Daten nach Einsätzen im Bereich häuslicher Gewalt im Kreisgebiet an die örtliche Frauenberatungsstelle übermittelt. In 56 Fällen seien Wegweisungen ausgesprochen worden. Zum Vergleich: 2019 waren es 110 polizeiliche Datenübermittlungen, die bei der Frauenberatungsstelle in Rendsburg eingegangen sind.

15 Frauen in SH von Partner und Ex-Partnern getötet

In Schleswig-Holstein wurden den Angaben zufolge im Jahr 2019 insgesamt 3874 Fälle von häuslicher Gewalt gegen Frauen bei der Polizei bekannt. 15 Frauen im Norden wurden von ihren Lebensgefährten beziehungsweise ehemaligen Partnern getötet. Das sind dreimal mehr Opfer als im Bundesdurchschnitt, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Gleichstellungsbeauftragter und Frauenberatungsstelle.

Zahlreiche Aktionen geplant

Mit mehreren Aktionen im ganzen Kreis wollen Initiativen in dieser Wochen daher ein deutliches Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen setzen. Ein Aktionsbündnis bestehend aus der Frauenfachberatungsstelle des KIK-Netzwerks Rendsburg-Eckernförde, dem Frauenhaus Rendsburg, den kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, der Kreispräsidentin Juliane Rumpf und dem Kinderschutzzentrum organisieren vielfältige Aktionen, um das Thema in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken.

Eine Kerze für jedes Opfer

So gab es am Montag eine Mahnwache unter dem Titel „Lichter gegen Gewalt“ in der Hohen Straße in Rendsburg. Dabei stand jeweils eine Kerze für jede Frau, die von ihrem Ex-Partner im vergangenen Jahr getötet wurde. Statistisch wurde 2019 bundesweit alle drei Tage eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner umgebracht.

Aktionen in Kindergärten

Am Donnerstag wird in mehreren Kindergärten im Kreisgebiet die jährliche Aktion „Schaut hin! Gewalt kommt nicht in die Tüte!“ auf die Beine gestellt. Ziel dieser Aktion sei es, dass Erziehungspersonen niedrigschwellig Informationen zu Hilfsangeboten bei Partnerschaftsgewalt für sich oder andere Personen in ihrem Umfeld erhalten und das Thema in der Gesellschaft weiter enttabuisiert werde. An öffentlichen Plätzen im Kreis sollen mit weiterführenden Informationen bedruckte Brötchentüten verteilt werden.

Lichtaktionen an öffentlichen Gebäuden

Ebenfalls am Donnerstag werden tagsüber an vielen öffentlichen Gebäuden Fahnen hängen und die Gebäude abends orange angestrahlt. An dieser Aktion beteiligen sich nach Auskunft von Silvia Kempe-Waedt die Rathäuser in Hohenwestedt, Kronshagen und Eckernförde, die Amtsverwaltung Dänischer Wohld, das Kreishaus in Rendsburg sowie Schulen, Feuerwehren und Büchereien. Fahnen und Beleuchtungen sollen ein schlichtes und wirkungsvolles Zeichen gegen Gewalt setzen.

Ebenfalls am Donnerstag wird vom Aktionsbündnis „Wir gegen Gewalt“ ab 19.30 Uhr ein digitaler Fachaustausch zum Thema „Hate Speech“ („Hassrede“) angeboten. Denn: „Gewalt im digitalen Raum nimmt zu und entlädt sich viel zu oft über Frauen, die öffentliche Positionen bekleiden oder einfach ihre Positionen vertreten“, erläutert Silvia Kempe-Waedt. Referentin wird Stefanie Zacharias von der Betroffenenberatung „HateAid“ sein.

Eine Anmeldung zum digitalen Austausch ist unter der E-Mail-Adresse gs@kreis-rd.de möglich.