Wohin mit dem Fördergeld? Was hat Priorität? Die Aktivregion Eckernförder Bucht hat das mit der Region ausgelotet. Das Ergebnis liegt vor. Am 19. April wird das Ganze öffentlich diskutiert und verfeinert.

Wohin sollen Zuschüsse in der Region Eckernförder Bucht fließen?

Förderstrategie der Aktivregion - Wohin sollen Zuschüsse in der Region Eckernförder Bucht fließen?

Förderstrategie der Aktivregion - Wohin sollen Zuschüsse in der Region Eckernförder Bucht fließen?

Von Cornelia Müller