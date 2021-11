Aktivregion Mittelholstein sammelt am 7. Dezember digital neue Ideen 

Bordesholm/Mittelholstein

Die Aktivregion Mittelholstein bereitet sich bereits jetzt auf den neuen Förderzeitraum 2023 bis 2027 vor. Bürgerinnen und Bürger, aber auch Vertreter von Kommunen und Vereinen können Schwerpunkte setzen. Bei einer digitalen Beteiligungswerkstatt am Dienstag, 7. Dezember, und einer bis zum 15. Dezember laufenden Onlineumfrage hofft die Aktivregion auf viele Ideen und Statements. Die Ergebnisse sollen als Kern in die neue Strategie mit einfließen.

Birte Carstens-Hennings, Regionalmanagerin in Bordesholm, räumte ein, dass die digitalen Veranstaltungen der Corona-Krise geschuldet seien. „Eigentlich war in diesen Tagen ein Diskussionsabend in der Verwaltungsakademie geplant gewesen. Das haben wird aber gar nicht weiter verfolgt, weil man nie weiß, wie viele Gäste kommen“, führte sie aus. Sie rechnet aber auch damit, dass sich etwa 50 bis 60 Menschen an der digitalen Versammlung beteiligen werden. Im Vorwege sei bei Kommunen, Vereinen und Verbänden auf die Beteiligungsmöglichkeiten hingewiesen worden.

100.000 Menschen können von Zuschüssen profitieren

Für die Aktivregion Mittelholstein, zu der knapp 100.000 Menschen in den Ämtern Achterwehr, Bordesholm, Flintbek, Mittelholstein, Molfsee und Nortorfer Land sowie die Gemeinden Kronshagen und Wasbek zählen, wird momentan eine neue Integrierte Entwicklungsstrategie (IES) erarbeitet. In dem neuen Zeitraum stehen bis 2027 insgesamt wieder 2,5 Millionen Euro Fördergelder aus einem EU-Fonds zur Verfügung. Ziel sei, sich thematisch möglichst breit aufzustellen, so Carstens-Hennings. „Man darf alles vorschlagen. Ein Beispiel wäre das Schaffen von günstigem Wohnraum durch Tiny Häuser auf leerstehenden Hofflächen.“

Drei Themenbereiche werden diskutiert

Details für die Beteiligung sind auf der Homepage www.ar-mittelholstein.de/beteiligungswerkstatt zu finden. „Wir haben die Durchführung an einer Dienstleister gegeben. Nach einer kurzen Einführung wird es drei Chaträume geben. Alles läuft über Zoom“, sagte sie. Drei Themenbereiche werden diskutiert: Wie bleibt unsere Region für alle Generationen lebenswert, wie lässt sich die Wirtschaftskraft optimieren und wie können innovative Projekte vor Ort den Klimawandel und Umweltschutz positiv beeinflussen? Die Umfrage, bei der es speziell um Stärken und Schwäche geht, ist unter www.umfrageonline.de/mittelholstein zu finden.

In der aktuellen Förderperiode, die bis Ende 2022 läuft, würden aber auch Fördergelder von noch aktuell über 400 000 Euro bereitstehen. Über die verschiedensten Unterstützungsmöglichkeiten informiert die Aktivregion auf ihrer Homepage www.ar-mittelholstein.de oder im persönlichen Gespräch im Regionalbüro, Tel. 04322/5560210, E-Mail info@ar-mittelholstein.de. Zuletzt hat die Aktivregion Mittelholstein auch für den Nahversorger „Unser Schlotti“ in Bordesholm einen Zuschuss von 100 000 Euro gewährt. Neben großen Projekten sind 2021 auch Kleinstprojekte (bis zu 20000 Euro gefördert worden.