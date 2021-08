Dänischer Wohld

Gut 232 000 Euro Fördergeld fließen in den Bereich der Aktivregion Eckernförder Bucht. Davon profitiert vor allem die Gemeinde Strande. Aber auch Schwedeneck, Altwittenbek und Gettorf erhalten Zuschüsse für Projekte.

In Strande sind die Anwohner seit Jahren genervt vom Parksuchverkehr in den kleinen Wohnstraßen. Es gibt auch Ärger über zugestellte Ausfahrten und Autos auf Bürgersteigen. Die Pandemie hatte die Lage seit 2020 noch verschärft: Viele, die sonst ins Ausland reisen, entdeckten damals, dass es auch in Deutschland schöne Reiseziele gibt. Ein neues digitales Parkleitsystem soll nun Schluss machen mit dem Parkärger, erklärt Bürgermeister Holger Klink.

Strande setzt auf Parkleitsystem und hofft auf weitere Mitstreiter

Das soll im Prinzip wie im Parkhaus funktionieren: Schon an den beiden Zufahrten nach Strande sollen Besucher möglichst ab 2022 sehen, ob es überhaupt noch Parkraum gibt und ob die Bülker Huk angefahren werden kann. Außerdem sollen Besucher schon vor der Abfahrt zu Hause online Informationen abrufen können, ob sich die Fahrt nach Strande überhaupt lohnt. Ob das über eine App oder ein Portal erfolge, sei noch nicht geklärt.

Für das Projekt erhält Strande Fördermittel in Höhe von 150 000 Euro bei Gesamtkosten von 238 000 Euro. Ohne die Förderung der Aktivregion könnte die Gemeinde das Projekt nicht anpacken, betonte der Bürgermeister.

Schwedeneck möchte barrierefreien Strandzugang schaffen

Strande geht dabei voran, weil einer nun mal beginnen müsse. Bürgermeister Holger Klink hofft allerdings, dass auch die Nachbargemeinden sich einer Verkehrssteuerung anschließen werden: „Eine Vernetzung wäre ideal.“ So könne man die Verkehrsströme in der Region insgesamt besser verteilen. Hohen Parkgebühren als Steuerungsmittel erteilte er eine Absage: „Das Ziel kann es nicht sein, nur noch bestimmten Kreisen das Parken zu ermöglichen.“

Der Bülker Leuchtturm ist ein beliebtes Ausflugsziel in Strande. Die Gemeinde möchte den Verkehr dorthin und im Ort künftig über ein Verkehrsleitsystem besser steuern – und hofft, dass andere Gemeinden in der Region nachziehen. Quelle: Ulf Dahl

Gundula Staack aus Schwedeneck begrüßte als Mitglied der Aktivregion den Impuls der Strander Vorreiter. Das Problem betreffe die ganze Region um die Kieler Bucht: So hätten manche Autofahrende, die den Dänischen Wohld ansteuerten, vorher schon vergeblich auf der anderen Fördeseite nach Parkmöglichkeiten gesucht. „Je mehr Gemeinden sich zusammentun, desto besser“, sagte die Gemeindevertreterin aus Schwedeneck.

Für Schwedeneck bewilligte die Aktivregion Eckernförder Bucht das Projektmanagement zur möglichen Schaffung eines barrierefreien Strandabgangs im Ortsteil Dänisch Nienhof. Die Fördersumme liegt hier bei 14 080 Euro, das sind 80 Prozent der Nettokosten. Die Gemeinde ist noch in der Planungsphase und hält sich angesichts der möglichen Gesamtkosten für das Projekt auch einen Ausstieg offen.

Doch dafür werden Informationen benötigt, die die Gemeinde nun einholen kann. Matthias Meins, Vorstandsvorsitzender der Aktivregion, sprach dennoch von einer Initialzündung für Dänisch Nienhof: „Das Endprojekt ist ein schönes, wir freuen uns auf die Umsetzung.“

Darum geht es in Schwedeneck: Im Ortsteil Dänisch Nienhof lockt die Ostsee mit naturnaher Strandidylle. Das Problem: Wer dort an den Strand möchte, erreicht diesen bisher nur über eine steile Treppe mit 45 Stufen, die sanierungsbedürftig ist. Nicht ideal für Familien mit Kinderwagen und Strandgepäck, zum Beispiel aus der Mutter-Kind-Klinik im Ort. Oder für Senioren mit ihren Rollatoren – ganz zu schweigen von Menschen im Rollstuhl.

Deshalb gibt es die Idee, dort einen Treppenlift zu installieren. Allerdings liegen die Kosten für das Gesamtprojekt mit neuer, behindertengerechter Toilette sowie einem Ersatz für den abgerockten Kiosk bei geschätzt 1,1 Millionen Euro. Die Gemeinde setzt daher auf eine hohe Förderquote bei einer Umsetzung.

Fördermittel vergab die Aktivregion außerdem für einen generationsübergreifenden Treffpunkt in Altwittenbek sowie eine Karte mit einem Überblick über Sehenswürdigkeiten, Betriebe und Freizeitmöglichkeiten in Gettorf.