Nortorf

Das Zentrallager des Discounters Aldi in Nortorf ist nach dem großen Ausbau seit Juni wieder in Betrieb. Anwohner im Bereich der Itzehoer Straße befürchten Lärm und Unfälle an der Kreuzung der Zufahrtsstraße. Anlieger auf der gegenüberliegenden Seite am Timmasper Weg äußern sich positiv. Eine große Lärmschutzwand zum Lager beschert ihnen mehr Ruhe.

Ein Anwohner vom neuen Aldi-Zentrallager kritisierte nach der Neubaueinweihung im Juni: „Es ist versäumt worden, die verkehrstechnische Anbindung in der Stadt über die Einfallstraße Itzehoer Straße mit Weitsicht einzuplanen“, moniert der Nortorf schriftlich gegenüber unserer Zeitung.

Die Kreuzung Itzehoer Straße, Kolberger Straße und An der Automeile sei ein Brennpunkt. Bis zu 10.000 Autos befahren laut Angaben des Anwohners täglich die Kreuzung. Er sieht eine Zunahme voraus. Die Itzehoer Straße ist eine Ost-West-Durchfahrtsstraße. „Man kann von Glück sprechen, dass es an diesem Verkehrsknotenpunkt noch nicht zu Unfällen gekommen ist.“

Er beschrieb: Autofahrer aus Richtung Gnutz rauschen mit Schwung von der steilen Brücke über die Landesstraße 328 in die Stadt. Schon vor der Lagererweiterung rollten regelmäßig Liefer-Lkw zu den Betrieben in den Gewerbegebieten I und II. Jetzt kommen täglich rund 100 Zulieferer-Lkw vom Discounter dazu. Radler auf dem nicht kreuzungsfrei angelegten Fahrradweg erfordern von Autofahrern erhöhte Aufmerksamkeit. Seine Befürchtung: Die Kreuzung wird zum Unfallschwerpunkt.

„Die Stadt hat den Verkehrsknotenpunkt im Blick“, erklärte dagegen Torsten Manthey vom Amt Nortorfer Land. Er wurde von Anfang an in der 2014 begonnenen Planung mit betrachtet. Aldi gab 2014 ein Verkehrsgutachten für die Kreuzung in Auftrag. Der Hinweis dazu kam vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV). Aldi und Stadt vereinbarten in einem städtebaulichen Vertrag, dass der Knotenpunkt zwei Jahre nach Inbetriebnahme des Lagers überprüft wird.

Stellt sich 2023 heraus, dass sich der Verkehr und die Wartezeiten an der Kreuzung erhöht haben, werde der Knotenpunkt ertüchtigt. Ob dann eine Ampelanlage oder ein Kreisverkehr gebaut werde, ist offen.

Zur Galerie Viel Verkehr auf der Zubringerstraße zum ausgebauten Aldi-Zentrallager in Nortorf erhöht nach Ansicht von Anliegern die Unfallgefahr in diesem Bereich. Auf der anderen Seite des Lagers ist der Timmasper Weg jetzt deutlich ruhiger. Eine hohe Wand schützt vor Lärm von dem Lkw-Verkehr auf den großen Flächen des Discounter-Lagers.

Neben der Verkehrsfrequenz wurden die sogenannten Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs (QSV) begutachtet, sie sind eine verbindliche Richtlinie aus dem Handbuch zur Bemessung der Straßenverkehrsanlagen.

Durchschnittliche Wartezeit von 30 Sekunden

Bei der Kreuzung Itzehoer Straße wurde eine durchschnittliche Wartezeit von 30 Sekunden festgestellt. Das entspricht auf der QSV-Skala von A bis F der Stufe C. Werde in zwei Jahren eine Verlängerung der Wartezeit auf bis zu 45 Sekunden festgestellt, ist Stufe D erreicht. Dann bestehe die Verpflichtung, die Kreuzung zu ertüchtigen.

Als Unfallschwerpunkt stelle sich die Kreuzung bislang nicht dar. Die gerade Strecke der Itzehoer Straße ist gut einsehbar. Ortskundige sind damit vertraut, dass lange Trucks mit Anhänger beim Abbiegen manövrieren müssen und dabei den Durchgangsverkehr ausbremsen.

Ein Verkehrsgutachten für die ganze Stadt ist geplant

Bei der aktuellsten Geschwindigkeitsmessung vom 29. Oktober bis 5. November 2019 stellte sie sich auch nicht als Raser-Hotspot dar: Das Tempo von rund 14.000 Autos und Lkw wurde gemessen. 9,8 Prozent, fuhren stadteinwärts schneller als 60 Kilometer pro Stunde, 6500 zwischen 50 und 60 Kilometern pro Stunde. „Ein Verkehrsgutachten für die ganze Stadt ist im Werden“, erinnerte Torsten Manthey. „Die Kreuzung wird nicht vergessen.“

Die Wand stört Torsten Boger nicht

Anwohner Torsten Boger aus der Timmasper Straße in Schülp hat seit dem Zentrallager-Baustart 2019 eine 7,50 Meter hohe Schallschutzwand gegenüber seiner Grundstückszufahrt. 530 Meter Lärmschutzwände baute Aldi insgesamt. Die Wand stört ihn nicht. Im Gegenteil. Er genießt die neue Ruhe. „Vor dem Umbau war gegenüber unserer Einfahrt die alte Hauptzufahrt zum Lager“, berichtet der 63-jähriger Torsten Boger. Selbst am Sonntag hörte er im Garten die Brummis rollen.

Schon damals habe der Discounter den Anwohnern schalldichte Fenster in die Häuser einbauen lassen. Nach der Schließung der Hauptzufahrt wendeten Truckfahrer ihre Gefährte in der Wohnstraße. „Die Fahrer wussten nicht, dass es einen Notwendepunkt am Ende der Straße gibt.“ Wie lange er die Wand sehen wird? „Aldi hat Sträucher gepflanzt. In zwei, drei Jahren sieht man die nicht mehr.“ Er sieht das Zentrallager positiv: „Dort gibt es viele Arbeitsplätze.“

Die Timmasper Straße wurde überbaut

Auch ein 85-jähriger Anwohner aus der Straße Fliederwall in Nortorf stören die hohen Wände und der Neubau nicht. Nur eins geht ihm gegen den Strich: „Früher ging hier die Timmasper Straße durch. Die Straße wurde überbaut. Es gibt nur noch einen Fußweg.“