Altenhof

Hinter dem Vorhang hört man des stöhnen. Ein Mann im weißen Bademantel schiebt den Stoff zur Seite, lugt auf die Bühne. Auf dem Boden reihen sich leere Schnapsflaschen. Der Mann, ein gewisser Knut Müller, hatte offensichtlich Grund zum Trinken: Am Abend zuvor hat er sich von seiner Frau getrennt, jetzt dräut der Arbeitstag. Gut, dass ihn Haushälterin Lotte mit einer findigen Ausrede bei seiner Chefin krank meldet ...

Theatergruppe „Klamottenkiste“ probt nach Corona-Pause wieder

„Männer sind auch nur Menschen“ heißt das Stück von Uschi Schilling, das die Altenhofer Theatergruppe „Klamottenkiste“ jetzt zur Premiere bringt. Die Proben für die Komödie hatten die Laienschauspieler schon vor zwei Jahren begonnen, mussten wegen Corona aber die Aufführungen absagen. „Ich war erstaunt, wie schnell wir wieder drin waren. Die Abläufe saßen nach Kurzem“, sagt Anke Engellandt.

In drei Akten entfaltet das Theaterstück das Ehedrama um den arbeitswütigen Knut Müller (Frank Engellandt) und Ehefrau Linda (Susanne Vorbeck). Letztere trennt sich von Knut, als der in seiner Fixierung auf die Arbeit die Haushälterin mit der Ehefrau verwechselt. Kurz entschlossen zieht Linda zu ihrer Freundin Holly (Sabine Werwendt) – nicht ohne Haushälterin Lotte (Christiane Nagel) zu bitten, ihren Mann derweil auszuspionieren. Dass Knut dann Freund Robert zu Hilfe eilt, sorgt für zusätzliche Turbulenzen – denn der Frauenheld hat für den Verlassenen nur die unpassendsten Tipps auf Lager.

Seit Anfang Januar probt die Gruppe wieder zweimal wöchentlich im Grünen Jäger, die acht Schauspielerinnen und Schauspieler sowie ihre Souffleuse Kirsten Kurschies freuen sich nach der Corona-Pause auf die Vorstellungen. „Es ist toll, wir alle haben riesig Lust darauf“, sagt Anke Engellandt.

Die Theatergruppe „Klamottenkiste“ ist eine eingespielte Truppe. Im kommenden Jahr feiert die Laienbühne 30-jähriges Bestehen. Einige der Schauspielerinnen sind schon fast seit Gründung dabei, andere kamen im Laufe der Jahre hinzu. „Es ist noch nichts geplant“, so Anke Engellandt, „aber feiern wollen wir das schon.“

Sieben Vorstellungen im Grünen Jäger in Altenhof

Am Freitag, 18. Februar, findet die Premiere im Gasthof Grüner Jäger in Altenhof statt. Danach folgen sechs weitere Aufführungen am 20., 25., 26., und 27. Februar sowie am 11. und 13. März. Die Vorstellungen beginnen freitags und samstags jeweils um 20 Uhr; an den beiden Sonntagen startet das Stück bereits um 16 Uhr. Zusätzlich gibt es eine Sonderaufführung im Hotel Stadt Hamburg in Gettorf. Die Premiere und die Sondervorstellung sind bereits ausverkauft.

Für die übrigen Vorstellungen können Interessierte sich bei Frank und Anke Engellandt telefonisch unter 04345/369516 melden und Karten kaufen. Im Gasthof Grüner Jäger können in diesem Jahr nur 50 statt wie üblich 100 Gäste pro Vorstellung dabei sein, damit Abstände eingehalten werden können. Für die Vorstellungen gilt die 2G-Regel: Nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt.