Altenholz

Schön aufgeräumt sieht es auf dem Gelände der Villa Hoheneck in Altenholz aus. Zu aufgeräumt? Sollte hier nicht noch etwas passieren? Tatsächlich war das zuletzt auch Thema im Bauausschuss.

Nach Angaben von Bürgermeister Carlo Ehrich (SPD) sieht das Vertragswerk, das die Gemeinde vor Jahren mit dem Bauträger vereinbart hatte, „eine umfangreiche Sanierung vor“. Diese hätte laut ursprünglicher Planung sogar parallel zur Errichtung der Neubauten erfolgen sollen.

Am Turm der Villa Hoheneck wurde Mauerwerk freigelegt

Doch wer jetzt von der Hochbrücke auf das Gebäude von 1902/3 blickt, hat eher das Gefühl, dass die Handwerker dort aufgeräumt und sich verabschiedet haben. Wer genau hinschaut, erkennt allerdings, dass sich zumindest am markanten Turm etwas getan hat: Dort wurde unter dem weißen Putz ein Teil des Mauerwerks freigelegt.

Dabei soll es nicht bleiben, stellte Bauunternehmer Birger Andresen aus Flensburg im Bauausschuss klar. Er hat die drei neuen Gebäude gebaut – und ist mittlerweile auch Besitzer der Villa Hoheneck.

Man habe lange versucht, eine wirtschaftliche Nutzung für das markante Objekt zu konzipieren, das in früheren Jahren unter anderem mal eine beliebte Studierendenkneipe war. Tatsächlich sieht die äußere Hülle durchaus ansprechend aus. 2019 war die Villa Hoheneck nach Angaben des damaligen Projektleiters auch standsicher und wetterfest hergerichtet worden.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch innen blickt man auf marodes Mauerwerk: Die Renovierung der Villa Hoheneck wird ein aufwendiges Projekt. Auch, weil der Denkmalschutz „sehr konkrete Vorstellungen hat, was geht und was nicht“, erklärt Birger Andresen. Das Gebäude ist seit 2016 ein eingetragenes Kulturdenkmal.

Zudem stellen nach seinen Angaben die alte Bausubstanz und die Deckenhöhen hohe Anforderungen an Brandschutz, Tragwerk und Schallschutz.

Sanierung in Altenholz fällt umfassender aus als geplant

Seit Ende Januar liegt nach Angaben von Birger Andresen aber die Baugenehmigung für die Villa Hoheneck vor. Die Idee, dort stilles Gewerbe anzusiedeln, habe man allerdings verworfen. Stattdessen will man im Gebäude nun zwei Wohnungen schaffen: „Die Pläne stehen.“

Man habe schon Firmen mit den Arbeiten beauftragt. Zunächst sei die Entkernung des Gebäudes geplant. „Wir werden deutlich umfassender sanieren als vom Vorgänger geplant“, betont Birger Andresen.

Man wolle das Gebäude einmal „von Grund auf“ ordentlich herrichten. Unter anderem soll die Villa Hoheneck mit ihrem charmanten Turmstübchen Balkone und Loggien bekommen.

Lesen Sie auch Villa Hoheneck: So sieht es im Gebäude vor der Sanierung aus

Eine Sanierung sei nicht mit einem Neubau vergleichbar, betont der Unternehmer, der das Objekt bis Weihnachten fertigstellen möchte. Den von Politik und Verwaltung geforderten Bauzeitenplan hat er nach Angaben des Bürgermeisters bislang allerdings noch nicht vorgelegt.

Für die Bauarbeiten soll die Villa Hoheneck noch eingerüstet werden. Das zurzeit noch rote Dach wird abgedeckt. In Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde wird das neue Dach in dunklem Anthrazit gestaltet: So war es wohl auch früher schon. Und im Gebäude soll unter anderem das historische Parkett wieder aufgearbeitet werden.

Lesen Sie auch Villa Hoheneck in Altenholz: Hier wurden auch Hochzeiten gefeiert

Es gibt noch viel zu tun in der markanten Villa am Nord-Ostsee-Kanal. Die hat in ihrer Geschichte auch schon viel erlebt. Ende 2014 stand sie sogar schon vor dem Abriss. Doch die Proteste dagegen und schließlich eine Einigung mit dem Investor verhinderten das.

Die Villa Hoheneck hatte schon viele Leben: Sie war erst Bauernhof, später Café und Pensionat, im Dritten Reich Treffpunkt strammer Nazis. Ab 1939 nutzte die deutsche Marine die Villa in Altenholz am Nord-Ostsee-Kanal. Ab 1947 wurde das Gebäude zum „Lager Hoheneck“, in dem sich 80 Flüchtlinge aus Ostpreußen die Räume teilten. Später entstand hier ein Tanzlokal – und auch Hochzeiten wurden gefeiert.