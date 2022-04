Seglerin Alica Stuhlemmer hat bei Olympia in Tokio Bronze gewonnen: Das wissen viele. Weniger bekannt: Sie lernte schon in der Grundschule Englisch – an der Claus-Rixen-Schule in Altenholz. Dort war zuletzt unklar, ob es genug Schüler und Schülerinnen für die nächste bilinguale Klasse gibt.