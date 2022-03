Ein rein männliches Trio geht in das Rennen um die Nachfolge von Bürgermeister Carlo Ehrich in Altenholz. Die Gemeinde plant zwei öffentliche Vorstellungstermine.

Wahl am 8. Mai

Wahl am 8. Mai - Drei Männer wollen auf den Chefsessel im Rathaus Altenholz

Wahl am 8. Mai - Drei Männer wollen auf den Chefsessel im Rathaus Altenholz

Von Kerstin von Schmidt-Phiseldeck