Altenholz

Was tun angesichts des Krieges in der Ukraine? Diese Frage bewegte die Kinder der Claus-Rixen-Grundschule in Altenholz. Und sie hatten eine Idee, die auch die Gemeinschaftsschule aufnahm: ein Lauf für Frieden in der Ukraine. Für die Unterstützung geflüchteter Menschen. Vor dem Lauf der Gemeinschaftsschule hielt Schulsprecherin Kimberley Stark eine Ansprache samt Schweigeminute.

Insgesamt liefen am Schulzentrum in Altenholz-Stift und auf dem Kunstrasenplatz in Klausdorf etwa 630 Kinder und Jugendliche unermüdlich Runde um Runde. Geschätzt dürften es wohl über 2500 Runden gewesen sein. Die Sponsoren unterstützen das nun mit einer Geldspende pro Runde. Da dürfte einiges an Geld für „Deutschland hilft“ zusammenkommen. Foto Ilka Busch/Text ker